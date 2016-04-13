Элин Сулейманов: США должны сделать больше, чтобы справиться с ростом нестабильности в регионе Южного Кавказа

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "США должны сделать больше, чтобы справиться с ростом нестабильности в регионе, чтобы напряженность, которая появилась между Турцией и Россией, не раскрутилась до большего насилия". Как сообщает Report, об этом заявил в интервью Washington Times посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.

Посол отметил, что США необходимо обращать больше внимания на регион, чтобы не допустить подрыва региональной стабильности.

"Россия стремилась оказывать влияние на обе стороны, предоставляя оружие армянам и азербайджанцам. Основное различие в оружейных сделках является тот факт, что богатый ресурсами Азербайджан фактически платит Москве за военную технику, а Армения принимает его в качестве помощи от русских", - сказал дипломат.

Глава дипломатического представительства отметил, что зачастую военный бюджет Азербайджана превышает весь государственный бюджет Армении.

Э.Сулейманов обвинил Армению во вспышке насилия на линии соприкосновения в начале апреля, предположив, что Ереван намеренно попытался спровоцировать его на фоне визита президента Азербайджана в Вашингтон.

"Каждый раз, когда есть движение вперед (в процессе урегулирования конфликта - ред.), Армения пытается подорвать его", - сказал он.

Посол выразил мнение, что решение нагорно-карабахского конфликта может разблокировать другие замороженные конфликты на постсоветском пространстве, потому что все они происходят из того же образца подрыва территориальной целостности.