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Элин Сулейманов: Основной приоритет для Армении и Азербайджана - долгосрочное мирное соглашение

Элин Сулейманов: Основной приоритет для Армении и Азербайджана - долгосрочное мирное соглашение "Крайне политизированные дискуссии последних недель привели к тому, что вопрос о Лачинской дороге был вынесен на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Продолжающиеся процессы не должны затмевать простую и основную реальность: самым неотложным приоритетом
Внешняя политика
30 августа 2023 г. 15:53
Элин Сулейманов: Основной приоритет для Армении и Азербайджана - долгосрочное мирное соглашение

"Крайне политизированные дискуссии последних недель привели к тому, что вопрос о Лачинской дороге был вынесен на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Продолжающиеся процессы не должны затмевать простую и основную реальность: самым неотложным приоритетом для Армении и Азербайджана должно быть достижение устойчивого мирного соглашения, основанного на международном праве".

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов написал в статье "Азербайджану и Армении нужен мир, а не театр", опубликованной в британском издании Comment Central.

Дипломат заявил, что те, кто критикует решение Азербайджана о создании пограничного пункта на Лачинской дороге, действуют вопреки международному праву.

Э.Сулейманов сообщил, что спустя тридцать лет Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в результате 44-дневной войны в 2020 году: "Премьер-министр Армении Никол Пашинян открыто признал Карабах суверенной частью Азербайджана. Мирный договор будет касаться взаимного признания и делимитации границ. Установление сильного пограничного контроля является неотъемлемой частью процесса".

По словам посла, с Арменией должны быть определенные границы, как и с другими соседними странами: "Это не значит, что мир будет легким. Но если обе страны обратят внимание на создание мирного и процветающего Южного Кавказа, может быть сформирована атмосфера будущего сотрудничества.".

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Версия на английском языке Elin Suleymanov: The most urgent priority for Armenia and Azerbaijan should be a lasting peace agreement 
Версия на азербайджанском языке Elin Süleymanov: "Ermənistan və Azərbaycan üçün ən təcili prioritet davamlı sülh sazişi olmalıdır"

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