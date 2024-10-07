Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов опубликовал статью в авторитетной газете The Telegraph в ответ на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана накануне COP29.

Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов опубликовал статью в авторитетной газете The Telegraph в ответ на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана накануне COP29.

Как сообщает Report , в своей статье Сулейманов подчеркнул, что проведение COP29 в Азербайджане является важным событием, так как впервые в нашем регионе состоится столь значимое мероприятие, посвященное климатическим действиям. Несмотря на то, что некоторые рассматривают COP как дискуссионную площадку, Азербайджан настаивает на создании практических механизмов, направленных на решение вопросов климатического финансирования, углеродных рынков и поддержки малых островных государств, стремясь внести вклад в будущее человечества.

Одной из инициатив Азербайджана на COP29 является Глобальная инициатива мира, аналогичная Олимпийским играм. Эта инициатива отражает текущие реалии региона. Возможность Азербайджана принять COP29 стала результатом конструктивных переговоров с Арменией после 30 лет конфликта.

Посол отметил, что как Азербайджан, так и Армения впервые за долгое время близки к миру. Частичная демаркация границ между двумя странами свидетельствует о начале мирного процесса. Эти достижения стали возможны благодаря тому, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

"Критикам Азербайджана следует напомнить, что именно Армения удерживала наши земли под оккупацией на протяжении 30 лет и проводила этнические чистки против азербайджанцев. Этот факт подтверждён международными документами", - подчеркнул дипломат.

Сулейманов также прокомментировал заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, который отметил, что Азербайджан освободил свои территории от оккупации. Несмотря на ажиотаж в СМИ вокруг этих слов, посол отметил, что это простая правда - Азербайджан освободил свои земли от внешнего вторжения, и критика в адрес Лэмми понятна лишь тем, у кого есть свои интересы.

Посол подчеркнул, что, несмотря на глубокие раны от 30-летней оккупации, Азербайджан протянул руку мира Армении в соответствии с принципами международного права. Однако, хотя на пути к миру наблюдается значительный прогресс, Армения затягивает переговоры, что является ее обычной тактикой.

Сулейманов также отметил, что Армения, несмотря на объявленную независимость, никогда не достигала полной суверенности и была вынуждена полагаться на внешнюю поддержку. Освобождение азербайджанских территорий открыло для Армении возможность стать действительно независимой, что неоднократно признавалось премьер-министром Николом Пашиняном. В новых реалиях Армения должна исправить ошибки прошлого и наладить сотрудничество с соседними странами.

Кроме того, посол подчеркнул, что в Конституции Армении до сих пор закреплены территориальные претензии к Азербайджану, что противоречит заявлениям армянских официальных лиц о признании территориальной целостности Азербайджана. Это создает серьезные препятствия на пути к долгосрочному миру.

"Вместо того чтобы играть на публику, Армении стоит сосредоточиться на устранении реальных препятствий на пути к устойчивому миру", - подметил Э.Сулейманов.