Элин Сулейманов: Отношения Азербайджана с США носят характер стратегического партнерства

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Отношения Азербайджана с США носят характер стратегического партнерства.

Как сообщает Report, об этом в интервью американскому радио KGOU сказал посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.

По его словам, две страны являются союзниками по многим вопросам. "У нас общие цели, общее видение", - добавил посол.

Говоря о развитии Азербайджана с момента обретения независимости, Э. Сулейманов отметил, что Азербайджан является молодой демократией и было бы неправильно делать акцент на некоторые недочеты: "В Америке можно получить большинство голосов избирателей, но не стать президентом, но это не означает, что Америка является менее демократической. Демократия везде разная".

Отвечая на вопрос об экономическом развитии страны после падения цен на нефть, азербайджанский посол признал, что снижение цен на нефть определенно было шоком, что повлияло на доходы бюджета. При этом, Э. Сулейманов добавил, что в Азербайджане удалось сохранить нормальную ситуацию, выполнить все проекты и преодолеть трудности.

В интервью радио посол также рассказал о географическом расположении страны, культуре, истории Азербайджана.