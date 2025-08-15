Элин Сулейманов: Мир между Баку и Ереваном мог быть достигнут лишь при Трампе

Лидеры Азербайджана и Армении подписали историческое соглашение в Вашингтоне, подобное событие могло состояться только при администрации Дональда Трампа, поскольку он не преследует идеологических целей и действует как миротворец и переговорщик.

Как передает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов в интервью британскому изданию GB News.

"Мне кажется, что Трамп искренне пытается довести конфликты до конца. По сути, он миротворец и специалист по заключению сделок, и это сильно отличается от того, чего хотели другие", - сказал Сулейманов.

По словам дипломата, все экс-лидеры Белого дома, пытавшиеся выступить посредниками в урегулировании ситуации на Южном Кавказе, не ставили главной целью окончание конфликта между Азербайджаном и Арменией. В отличие от них, подход команды Трампа нацелен на реальный результат.

Сулейманов отметил, что нынешние договоренности следуют схеме, которой Трамп и его команда придерживались еще со времен первой администрации.

Посол подчеркнул, что Трамп в своих миротворческих инициативах исходит из интересов всей страны, а не отдельно собственной администрации.

"От мира выигрывают Соединенные Штаты, а не конкретная администрация, не какие-то особые группы. США как страна, как крупный игрок, на самом деле выигрывают от мира, так как это приносит позитивную энергию и способствует построению партнерских отношений", - сообщил он.

Дипломат также добавил, что интересы США и Азербайджана в вопросах мира и безопасности в регионе совпадают.

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне состоялся трехсторонний саммит лидеров Азербайджана, Армении и США. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Дональда Трампа подписали совместную декларацию из 7 пунктов и парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.