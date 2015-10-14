Посол Азербайджана: Мы озабочены прохладной реакцией Запада на события в регионе

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан ценит роль Америки в поддержании мира в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на The Salt Lake Tribune, об этом, выступая на конференции на тему "Роль Америки в мире" в университете штата Юта, заявил посол Азербайджана в США Элин Сулейманов.

Посол также напомнил про строительство нефтепровода из Азербайджана в Турцию, а также то, что США поддержали его строительство.

В своем выступлении Э.Сулейманов также коснулся событий, происходящих в регионе, в частности, действия России в Украине и захват Крыма, а также выпуск ракет по объектам в Сирии из акватории Каспийского моря, которое прикаспийские страны договорились держать вдалеке от военных действий.

Э.Сулейманов в этом контексте выразил озабоченность прохладной реакцией Запада на эти действия России. "Это демонстрирует нежелание Запада действительно участвовать, - заявил посол. - Это то, что люди замечают."