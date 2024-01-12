Элин Сулейманов: Азербайджан и Армения предприняли исторические шаги во имя прочного мира

Опубликовано письмо посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова, адресованное журналу Economist, где выражен протест против статьи Венделла Ставенсона в онлайн-издании "1843".
Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Соединенном Королевстве.
Было отмечено, что, несмотря на признание самим автором того, что в 1990-е годы сотни тысяч азербайджанцев оказались в положении вынужденных переселенцев, незаконная оккупация наших территорий Арменией должна была быть четко объяснена им.
В письме подчеркивается, Азербайджан и Армения уже оставили конфликт позади и предприняли исторические шаги во имя прочного мира.