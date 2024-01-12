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Элин Сулейманов: Азербайджан и Армения предприняли исторические шаги во имя прочного мира

Элин Сулейманов: Азербайджан и Армения предприняли исторические шаги во имя прочного мира Опубликовано письмо посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова, адресованное журналу "Economist". В письме выражен протест против авторской статьи Венделла Ставенсона, опубликованной 1 января в онлайн-издании "1843", действующем при журнале.
Внешняя политика
12 января 2024 г. 02:43
Элин Сулейманов: Азербайджан и Армения предприняли исторические шаги во имя прочного мира

Опубликовано письмо посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова, адресованное журналу Economist, где выражен протест против статьи Венделла Ставенсона в онлайн-издании "1843".

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Соединенном Королевстве.

Было отмечено, что, несмотря на признание самим автором того, что в 1990-е годы сотни тысяч азербайджанцев оказались в положении вынужденных переселенцев, незаконная оккупация наших территорий Арменией должна была быть четко объяснена им.

В письме подчеркивается, Азербайджан и Армения уже оставили конфликт позади и предприняли исторические шаги во имя прочного мира.

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Версия на азербайджанском языке Elin Süleymanov "Economist"də yazıb: Azərbaycan və Ermənistan münaqişəni arxada qoyub tarixi addımlar atır

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