Элин Сулейманов: Азербайджан и Армения предприняли исторические шаги во имя прочного мира

Опубликовано письмо посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова, адресованное журналу "Economist". В письме выражен протест против авторской статьи Венделла Ставенсона, опубликованной 1 января в онлайн-издании "1843", действующем при журнале.

Опубликовано письмо посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова, адресованное журналу Economist, где выражен протест против статьи Венделла Ставенсона в онлайн-издании "1843".

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Соединенном Королевстве.

Было отмечено, что, несмотря на признание самим автором того, что в 1990-е годы сотни тысяч азербайджанцев оказались в положении вынужденных переселенцев, незаконная оккупация наших территорий Арменией должна была быть четко объяснена им.

В письме подчеркивается, Азербайджан и Армения уже оставили конфликт позади и предприняли исторические шаги во имя прочного мира.