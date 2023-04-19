Эли Коэн: Связи между Израилем и Азербайджаном носят стратегический характер

Открытие посольства Азербайджана в Израиле внесет вклад в налаживание стратегических связей между нашими странами.

Открытие посольства Азербайджана в Израиле внесет вклад в налаживание стратегических связей между нашими странами.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Государства Израиль, сопредседатель Совместной комиссии Эли Коэн на встрече с президентом Ильхамом Алиевым.

Подчеркнув, что связи между Израилем и Азербайджаном носят стратегический характер, министр отметил, что дружеские отношения существуют не только между нашими государствами, но и между нашими народами.

Коснувшись двусторонних связей в туристическом секторе, Эли Коэн сказал, что количество туристов, прибывающих в Азербайджан из его страны, увеличивается. Он сказал, что наблюдается рост товарооборота между нашими странами, отметил наличие широких возможностей для его дальнейшего увеличения.