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Эльхан Полухов назначен послом в Египет, Турал Рзаев - в Алжир

Эльхан Полухов назначен послом в Египет, Турал Рзаев - в Алжир Турал Анар оглу Рзаев был отозван с должности Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Арабской Республике Египет и Республике Судан, постоянного наблюдателя Азербайджанской Республики при Лиге арабских государств.
Внешняя политика
17 октября 2022 г. 15:24
Эльхан Полухов назначен послом в Египет, Турал Рзаев - в Алжир

Турал Анар оглу Рзаев отозван с должностей Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Арабской Республике Египет и Республике Судан, постоянного наблюдателя Азербайджанской Республики при Лиге арабских государств.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Другим распоряжением президента Эльхан Полух оглу Полухов назначен Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Арабской Республике Египет.

Распоряжением главы государства Турал Анар оглу Рзаев назначен Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Алжирской Народно-Демократической Республике

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Версия на английском языке Ilham Aliyev appoints new Azerbaijani ambassadors to Egypt, Algeria
Версия на азербайджанском языке Elxan Poluxov Misirə, Tural Rzayev Əlcəzairə səfir təyin edilib

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