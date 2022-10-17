Эльхан Полухов назначен послом в Египет, Турал Рзаев - в Алжир

Турал Анар оглу Рзаев отозван с должностей Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Арабской Республике Египет и Республике Судан, постоянного наблюдателя Азербайджанской Республики при Лиге арабских государств.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Другим распоряжением президента Эльхан Полух оглу Полухов назначен Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Арабской Республике Египет.
Распоряжением главы государства Турал Анар оглу Рзаев назначен Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Алжирской Народно-Демократической Республике