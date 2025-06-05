Посол: Мины - главное препятствие для возвращения переселенцев в Карабах и Восточный Зангезур

Эльчин Гусейнли: Мины - главное препятствие для возвращения переселенцев в Карабах и Восточный Зангезур

4 апреля мировое сообщество отмечает Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году.

Как сообщает Report, посол Азербайджана в Индии и Непале Эльчин Гусейнли опубликовал статью в Nepalkhaber в которой отметил, что эта дата призывает к объединению усилий в борьбе с одним из самых жестоких наследий военных конфликтов – противопехотными минами и неразорвавшимися боеприпасами.

Дипломат подчеркнул, что для Азербайджана эта проблема имеет особую актуальность. По данным Landmine Monitor, страна входит в число наиболее загрязненных минами государств мира – около 1,5 млн наземных мин угрожают более чем 13% территории республики. Начиная с 1991 года армянские военные силы систематически минировали как сам Карабахский регион, так и семь прилегающих районов Азербайджана.

"Человеческая цена этой невидимой войны ужасает: с момента окончания Второй Карабахской войны в ноябре 2020 года 397 азербайджанских гражданских лиц были убиты или серьезно ранены минами, несмотря на немедленно начатые масштабные операции по гуманитарному разминированию. Всего с начала армяно-азербайджанского конфликта в 1991 году жертвами мин стали более 3400 азербайджанцев, среди которых 362 ребенка и 38 женщин", - отметил Гусейнли.

По его словам, особую тревогу вызывает тот факт, что минирование продолжалось и после окончания Второй Карабахской войны. В 2022 году было обнаружено более 2700 противопехотных мин, произведенных в Армении в 2021 году и установленных в Лачынском и Кяльбаджарском районах Азербайджана. Это опровергло многолетние заявления Армении о том, что страна якобы не производит и не экспортирует наземные мины.

"Азербайджан сделал гуманитарное разминирование Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов одним из главных приоритетов. На сегодняшний день очищено более 200 тысяч гектаров земли, обнаружено и обезврежено свыше 180 тысяч взрывоопасных устройств, включая противопехотные и противотанковые мины, а также неразорвавшиеся боеприпасы.

Правительство мобилизовало значительные ресурсы и инвестировало в передовые технологии для повышения эффективности работ по разминированию. Однако международная поддержка остается недостаточной – Азербайджан самостоятельно финансирует около 95% всех операций по разминированию", - отметил посол.

Гусейнли также подчеркнул, что ситуацию осложняет отсутствие точных карт минных полей. Он напомнил, что несмотря на неоднократные призывы Азербайджана, Армения долгое время отрицала существование таких карт. Под международным давлением были предоставлены некоторые схемы, но они охватывают лишь малую часть заминированных территорий и точны только на 25%. По армянским картам на территориях Азербайджана установлено около 400 000 наземных мин, тогда как реальное число приближается к 1,5 миллионам.

"Минная угроза является серьезным препятствием для возвращения вынужденных переселенцев и восстановления инфраструктуры в освобожденных регионах. Несмотря на это, правительство Азербайджана предпринимает значительные усилия для развития этих территорий, фокусируясь на создании рабочих мест, устойчивом региональном развитии и обеспечении достойных условий жизни", - подытожил дипломат.