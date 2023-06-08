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Эльчин Гулиев: Большую значимость приобретают вопросы расширения международного пограничного сотрудничества

Эльчин Гулиев: Большую значимость приобретают вопросы расширения международного пограничного сотрудничества B условиях складывающейся оперативной обстановки государственная граница остается рубежом, на котором сосредотачиваются основные усилия по обеспечении национальной безопасности.
Внешняя политика
8 июня 2023 г. 12:10
Эльчин Гулиев: Большую значимость приобретают вопросы расширения международного пограничного сотрудничества

B условиях складывающейся оперативной обстановки государственная граница остается рубежом, на котором сосредотачиваются основные усилия по обеспечении национальной безопасности.

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев заявил на проходящем в Баку 86-ом заседании Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ.

"На этом фоне всю большую значимость приобретают вопросы расширения международного пограничного сотрудничества, консолидация совместных усилий для решения возникающих проблем и обеспечения стабильности на государственных границах.

Государственная Пограничная Служба придает большое значение осуществлению и развитию, как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества с пограничными службами на двустороннем, региональном и международном уровнях.
В целях организации взаимодействия с пограничными ведомствами сопредельных стран, проводятся встречи и консультации
с представителями России, Казахстана, Туркменистана, Грузии, Турции и Ирана, рассматриваются новые формы и методы дальнейшего сотрудничества", - заявил начальник ГПС.

В качестве примера сотрудничества он отметил опыт проведения совместных оперативно-профилактических мероприятий на Каспийском море совместно с российскими и казахстанскими коллегами. "Также осуществляются взаимные дружеские визиты пограничных кораблей, проводятся рабочие встречи по линии пограничного контроля и оперативных органов, успешно продолжаются демаркационные работы на азербайджано-российской границе, осуществляется оперативный обмен информацией, согласование по вопросам возникающим на азербайджано-армянском участке государственной границы".

По его словам, в рамках сотрудничества в сфере подготовки профессиональных кадров, продолжается обучение военнослужащих пограничных войск Таджикистана в Академии Государственной пограничной службы Азербайджана. В мае этого года состоялся первый выпуск курсантов, успешно завершивших 4-летнюю программу офицерской программы с присвоением им офицерского воинского звания лейтенант.

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Версия на английском языке Elchin Guliyev: Issues of expanding int’l border co-op acquiring great importance
Версия на азербайджанском языке Elçin Quliyev: “Beynəlxalq sərhəd əməkdaşlığının genişləndirilməsi məsələləri böyük əhəmiyyət kəsb edir”

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