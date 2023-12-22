Эльчин Гафарлы: Для библиотек, которые будут созданы в Карабахе, создается книжный фонд

Для библиотек, которые будут созданы в Карабахе, создается книжный фонд.

Для библиотек, которые будут созданы в Карабахе, создается книжный фонд.

Об этом анкарскому бюро Report сказал представитель Азербайджана в Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Эльчин Гафарлы.

Он отметил, что ТЮРКСОЙ активно сотрудничает с Национальной библиотекой Азербайджана.

"На протяжении многих лет мы очень тесно сотрудничали с библиотекой. Эту работу активно выполняет и директор Национальной библиотеки Азербайджана Керим Тахиров. Кроме того, мы участвуем в международных книжных выставках, организуемых министерством культуры Азербайджана", - сказал он.

Гафарлы добавил, что в этом году исполняется 30 лет со дня основания ТЮРКСОЙ. По этому случаю в странах организации пройдут различные мероприятия.

"Мы подарили Азербайджанской Национальной библиотеке часть изданных нами книг о Карабахе и Шуше. Для библиотек, которые будут созданы в Карабахе, создается книжный фонд. Чтобы ТЮРКСОЙ также внес свой вклад в эти библиотеки, мы представили в фонд наши публикации о тюркском мире", сказал он.

Отметим, что сегодня на мероприятии в ТЮРКСОЙ состоялись книжная выставка, показ фильма и панель, посвященная деятельности Национальной библиотеки Азербайджана.