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Эльчин Амирбеков провел обсуждения с высокопоставленными венгерскими чиновниками

Эльчин Амирбеков провел обсуждения с высокопоставленными венгерскими чиновниками Представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков в ходе рабочего визита в Венгрию встретился с рядом высокопоставленных чиновников этой страны.
Внешняя политика
6 ноября 2024 г. 03:13
Эльчин Амирбеков провел обсуждения с высокопоставленными венгерскими чиновниками

Представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков в ходе рабочего визита в Венгрию встретился с рядом высокопоставленных чиновников этой страны.

Как передает Report, об этом на своей странице в Х написал посол Азербайджана в Будапеште Тахир Тагизаде.

"Имел честь принять участие в рабочем визите представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова и его встречах с министром по делам ЕС Яношем Бокой, политическим советником премьер-министра Балажем Орбаном, государственным секретарем МИД Петером Штараем и заместителем спикера Шандором Лежаком", - отметил дипломат.

Он также сообщил, что Э.Амирбеков встретился с президентом Венгерского института международных отношений Гладденом Паппином и провел обсуждения с местными экспертами.

Кроме того, представитель президента Азербайджана дал интервью телеканалу Hír TV, газете Magyar Nemzet и "Дипломатическому журналу".

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Версия на азербайджанском языке ФотоElçin Əmirbəyov Macarıstanın yüksəkvəzifəli şəxsləri ilə görüşüb

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