Эльчин Амирбеков: Включение Азербайджана в список наблюдения за свободой вероисповедания необоснованно

Включение США Азербайджана в список наблюдения за свободой вероисповедания является необоснованным и предвзятым решением.

Включение Азербайджана в список наблюдения за свободой вероисповедания со стороны США является необоснованным и предвзятым решением.

Как сообщает Report, об этом в интервью "International Policy Digest“ заявил представитель президента Азербайджана по специальным поручениям Эльчин Амирбеков.

"Мы гордимся своим религиозным многообразием, которое не зависит от какой-либо политической конъюнктуры. Мусульмане, евреи, христиане - мы все одна семья. Это часть нашей ДНК”,- cказал Амирбеков.

Представитель по особым поручениям подчеркнул, что на протяжении многих лет наблюдатели с Запада, в том числе Эммануэль Дюпюи из "L'Institut prospective et sécurité en Europe", видели и осуждали осквернение и разрушение азербайджанских памятников культуры со стороны вооруженных сил Армении. На протяжении десятилетий образцы азербайджанской культуры в Карабахе систематически подвергались вандализму, уничтожению и присвоению.

Э.Амирбеков назвал отсутствие Армении в этом списке, составленном США, несправедливостью и подчеркнул, что это результат политики двойных стандартов.

Он добавил, что осуждение Азербайджана, который после освобождения своих территорий сделал все возможное, чтобы защитить все культурные и религиозные объекты, недопустимо.