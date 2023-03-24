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Эльчин Амирбеков: В Армении должны понять, что альтернативы миру не существует

Эльчин Амирбеков: В Армении должны понять, что альтернативы миру не существует Ереван должен понять, что нет альтернативы миру и что две страны должны снова стать хорошими соседями и перевернуть страницу враждебности и конфронтации
Внешняя политика
24 марта 2023 г. 10:28
Эльчин Амирбеков: В Армении должны понять, что альтернативы миру не существует

В Ереване должны понять, что альтернативы миру не существует, а Азербайджан и Армения должны снова стать хорошими соседями, перевернув страницу враждебности и конфронтации.

Как передает Report, об этом помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков заявил в интервью ватиканскому новостному порталу FarodiRoma.

По словам Амирбекова, Армения уже более четырех месяцев блокирует мирный процесс, отказываясь вести прямые переговоры с Азербайджаном.

"Спустя два года после заключения соглашения о прекращении огня Армения продолжает грубо нарушать его положения, отказываясь вывести свои вооруженные силы в количестве почти 10 000 человек из Карабахского региона Азербайджана. Кроме того Армения использует Лачынскую дорогу для незаконной переброски оружия, противопехотных мин и военного персонала для дальнейшего усиления своего незаконного военного присутствия на суверенной территории Азербайджана", - сказал он.

"Все это делает нынешнюю ситуацию в регионе очень опасной", - подчеркнул Амирбеков, призвав Армению воздержаться от реваншисткой позиции и вернуться за стол переговоров с Азербайджаном.

Комментируя двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Ватиканом, Амирбеков отметил, что Азербайджан стремится продолжать расширять и обогащать взаимодействие со Святым Престолом всеми возможными способами.

"Азербайджан расположен на перекрестке Востока и Запада и разделяет ценности обеих цивилизаций. Воспользовавшись своим ключевым геостратегическим положением, наша страна служит межкультурным мостом между различными культурами и религиями", - подчеркнул он.

Помощник первого вице-президента также отметил, что роль Азербайджана, как стратегического экономического центра в Евразии, в последнее время была усилена его значительным вкладом в мировую энергетическую безопасность.

"Кроме того, решающее геостратегическое расположение на стыке Востока и Запада превратило Азербайджан в естественную международную платформу для межкультурного и межконфессионального диалога", - добавил Амирбеков.

Он напомнил, что в течение почти двух десятилетий Баку регулярно проводит серию международных форумов, саммитов и конференций, направленных на укрепление сотрудничества между различными странами.

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