Эльчин Амирбеков: Своей проармянской позицией Франция подрывает перспективы мира между Баку и Ереваном

Гражданин Франции Мартин Райан стал жертвой действий французской разведки, работающей под прикрытием в Азербайджане. И этот лишь один из примеров, как своей проармянской позицией и действиями Франция подрывает перспективы достижения мира на Южном Кавказе.

Гражданин Франции Мартин Райан стал жертвой действий французской разведки, работающей под прикрытием в Азербайджане. И этот лишь один из примеров, как своей проармянской позицией и действиями Франция подрывает перспективы достижения мира на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, в статье, опубликованной сегодня во французском издании L’Opinion, сделана попытка анализа очередного резкого обострения отношений между Парижем и Баку в свете недавнего "шпионского скандала".

Автор статьи Жан-Доминик Мерше подробно остановился на задержании в Баку в декабре прошлого года М.Райана, обвиняемого в шпионаже против Азербайджана.

Со ссылкой на близкое окружение задержанного, автор подчеркивает, что "он стал жертвой манипуляции со стороны двух сотрудников французской внешней разведки, работавших в посольстве Франции в Баку и выдворенных азербайджанской стороной за действия, не соответствующие их официальному статусу". В статье указывается, что упомянутые сотрудники посольства "заставили Райна собирать и передавать "чувствительную" информацию про третьи страны, в частности Иран и Турцию, превратив его в пешку в своей опасной игре".

Касаясь серьезного ухудшения на этом фоне двусторонних отношений между Парижем и Баку, автор приводит слова представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова, который осудил предвзятую проармянскую позицию Франции, в том числе продолжаемые французской стороной поставки вооружения и техники Еревану, а также имевшие место активные попытки продвижения ею в Совете Безопасности ООН проекта антиазербайджанской резолюции.

В результате "Франция оказалась за бортом процесса нормализации между Арменией и Азербайджаном". Более того, своим поведением она "оказывает пагубное влияние на роль Европейского Союза в данном вопросе", подчеркнул Амирбеков.