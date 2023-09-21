Эльчин Амирбеков: Реинтеграция карабахских армян - внутреннее дело Азербайджана

Диалог Азербайджана с армянским населением Карабахского региона, их реинтеграция в азербайджанское общество - сугубо внутреннее дело Азербайджана, и эти вопросы не имеют никакого отношения к Армении.

Диалог Азербайджана с армянским населением Карабахского региона, их реинтеграция в азербайджанское общество - сугубо внутреннее дело Азербайджана, и эти вопросы не имеют никакого отношения к Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по специальным поручениям, посол Эльчин Амирбеков в интервью Sky News Arabia.

Посол подчеркнул, что страна проводит мирные переговоры с Арменией, основанные на принципе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга.

По мнению Э.Амирбекова, начавшиеся контакты с представителями армянского населения Карабаха будут также способствовать заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Проект договора уже передан Армении азербайджанской стороной, заявил Эльчин Амирбеков.