Эльчин Амирбеков рассказал о процессе миростроительства в регионе на семинаре для дипакадемий

Институт развития и дипломатии (IDD) Университета АДА совместно с Эстонской школой дипломатии и Украинской дипломатической академией организовал семинар по укреплению потенциала дипломатических академий.
Как сообщает Report, участники получили подробную информацию о региональных дипломатических структурах в презентациях, проведенных под руководством директора Эстонской школой дипломатии Экке Ныммына, советника проректора университета ADA, заместителя директора IDD Айгюн Гаджиевой.
Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков рассказал участникам о восстановлении территориальной целостности Азербайджана и процессе миростроительства в регионе.
Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде проинформировал о внешней политике Азербайджана относительно Черноморского региона.
Присутствовавшие на мероприятии иностранные эксперты рассказали о современных вызовах в Черноморском регионе, перспективах и приоритетах сотрудничества.