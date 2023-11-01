Эльчин Амирбеков рассказал о процессе миростроительства в регионе на семинаре для дипакадемий

Эльчин Амирбеков рассказал о процессе миростроительства в регионе на семинаре для дипакадемий

Институт развития и дипломатии (IDD) Университета АДА совместно с Эстонской школой дипломатии и Украинской дипломатической академией организовал семинар по укреплению потенциала дипломатических академий.

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Институт развития и дипломатии (IDD) Университета АДА совместно с Эстонской школой дипломатии и Украинской дипломатической академией организовал семинар по укреплению потенциала дипломатических академий. Как сообщает Report, участники получили подробную информацию о региональных дипломатических структурах в презентациях, проведенных под руководством директора Эстонской школой дипломатии Экке Ныммына, советника проректора университета ADA, заместителя директора IDD Айгюн Гаджиевой. Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков рассказал участникам о восстановлении территориальной целостности Азербайджана и процессе миростроительства в регионе. Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде проинформировал о внешней политике Азербайджана относительно Черноморского региона. Присутствовавшие на мероприятии иностранные эксперты рассказали о современных вызовах в Черноморском регионе, перспективах и приоритетах сотрудничества. Подпишитесь на наш Telegram канал