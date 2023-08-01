Эльчин Амирбеков: Отношения между Израилем и Азербайджаном будут идти только по нарастающей

Отношения между Израилем и Азербайджаном находятся на небывало высоком уровне и, как ожидается, будут только расти.

Отношения между Израилем и Азербайджаном находятся на небывало высоком уровне и, как ожидается, будут идти только по нарастающей.

Как передает Report, об этом в интервью Jewish News Syndicate (JNS) сказал представитель президента Азербайджана Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

“Сегодня мы находимся на пике наших двусторонних отношений с твердым намерением углублять и расширять эту дружбу и сотрудничество”, - сказал он, отметив, что “то, что вы видите, - это верхушка айсберга”.

Амирбеков отдает должное как местному еврейскому населению Азербайджана, так и азербайджанской общине в Израиле за дружеские связи.

Сегодня в Азербайджане проживает около 25-30 тысяч евреев, а десятки тысяч евреев из Азербайджана иммигрировали в Израиль, но продолжают поддерживать тесные связи с ним.

"Еврейское население — это "живые мосты", которые объединяют наши страны и укрепляют эти отношения. Оно всегда было частью нашего общества, динамичной общиной, интегрированной в него”, - сказал Амирбеков. Поэтому, не случайно, что в Азербайджане никогда не было ни одного случая антисемитизма.

Амирбеков отмечает, что сегодня Азербайджан также надеется на более активное участие израильского бизнеса в восстановлении освобожденных территорий, а также на увеличение инвестиций.

“Мы хотим, чтобы израильский бизнес был более активно представлен в Азербайджане”, - сказал Амирбеков.

Две страны представляют собой пример хороших связей, как и отношения Азербайджана с Турцией. Так что Азербайджан также действует в направлении улучшения связей между Израилем и Турцией. “Я был бы очень удивлен, если бы до сих пор ничего не было сделано для восстановления хороших отношений между ними”, - отметил он.

В то время как отношения между Азербайджаном и Израилем процветают, связи Баку с Тегераном остаются напряженными. “У нас есть определенные красные линии, через которые мы никогда не переступим: мы останемся союзниками и друзьями с теми, с кем считаем нужным”, - сказал Амирбеков.