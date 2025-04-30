Эльчин Амирбеков обсудил вопросы международного сотрудничества с председателем Сената Мексики

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел встречу с председателем Сената Мексики Херардо Фернандесом Нороньей.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел встречу с председателем Сената Мексики Херардо Фернандесом Нороньей.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Сената Мексики в соцсети X.

В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения и вопросы международного сотрудничества. Также были вновь подтверждены братские связи между народами и выражено намерение укреплять двусторонние связи.

В мероприятии также приняли участие члены комитета по внешним связям Сената Мексики.

