Эльчин Амирбеков обсудил в Швеции нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Эльчин Амирбеков обсудил в Швеции нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в ходе рабочего визита в Швецию провел ряд встреч, на которых обсудил процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в ходе рабочего визита в Швецию провел ряд встреч, на которых обсудил, в том числе, процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посла Азербайджана в Швеции Заура Ахмедова в соцсети "Х".
Посол отметил, что Э.Амирбеков встретился с государственным секретарем по иностранным делам Швеции Дагом Хартелиусом, государственным секретарем канцелярии премьер-министра Кристианом Даниэльссоном, провел дискуссии в исследовательских центрах SIPRI и SCEEUS.
"На этих встречах обсуждались двусторонние отношения между Азербайджаном со Швецией и Европейским союзом, текущее состояние и проблемы нормализации между Баку и Ереваном", - написал Ахмедов.
On a working visit to , Elchin Amirbayov, Representative of President on special assignments, met with State Secretary for foreign affairs Dag Hartelius, State Secretary in PM’s Office Christian Danielsson, First Deputy Speaker of the Riksdag Kenneth G. Forslund and… pic.twitter.com/cxWa0aM5lL