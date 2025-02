Эльчин Амирбеков обсудил в Швеции нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в ходе рабочего визита в Швецию провел ряд встреч, на которых обсудил, в том числе, процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посла Азербайджана в Швеции Заура Ахмедова в соцсети "Х".

Посол отметил, что Э.Амирбеков встретился с государственным секретарем по иностранным делам Швеции Дагом Хартелиусом, государственным секретарем канцелярии премьер-министра Кристианом Даниэльссоном, провел дискуссии в исследовательских центрах SIPRI и SCEEUS.

"На этих встречах обсуждались двусторонние отношения между Азербайджаном со Швецией и Европейским союзом, текущее состояние и проблемы нормализации между Баку и Ереваном", - написал Ахмедов.