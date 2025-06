Эльчин Амирбеков обсудил в Ирландии перспективы нормализации между Азербайджаном и Арменией

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков обсудил в Ирландии вопросы нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова в соцсети Х.

"Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков завершил рабочий визит в Ирландию. В ходе визита состоялись конструктивные обсуждения, сосредоточенные на развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Ирландией, а также взаимодействии с Европейским союзом. Особое внимание было уделено процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также другим актуальным вопросам", - отметил Сулейманов.