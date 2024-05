Эльчин Амирбеков обсудил с представителем МИД Израиля ситуацию на Южном Кавказе и Ближнем Востоке

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков обсудил с политическим директором министерства иностранных дел Израиля Ализой Бин-Нун ситуацию на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, об этом представитель МИД Израиля Ализа Бин-Нун написала на своей странице в соцсети "Х".

"Провели дружескую встречу с представителем президента Азербайджана по особым поручениям, послом Эльчином Амирбековым. В ходе обсуждения затронуты основные двусторонние и региональные вопросы, также особое внимание было уделено текущим событиям на Южном Кавказе и Ближнем Востоке", - говорится в публикации.