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Эльчин Амирбеков: Не стоит воспринимать серьезно возможность введения санкций против Баку

Эльчин Амирбеков: Не стоит воспринимать серьезно возможность введения санкций против Баку Не следует воспринимать серьезно информацию о возможном введении санкций Европарламента против Баку, потому что эта попытка является явным провокационным актом, направленным на подрыв складывающейся и очень хрупкой ситуации, которая была достигнута ранее
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 18:17
Эльчин Амирбеков: Не стоит воспринимать серьезно возможность введения санкций против Баку

Не следует относиться серьезно к информации о возможном введении санкций против Баку, потому что эти попытки являются явным провокационным актом, направленным на подрыв складывающейся и очень хрупкой ситуации, которая была достигнута ранее сегодня.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель президента Азербайджана по специальным поручениям посол Эльчин Амирбеков брифинге для аккредитованного в Азербайджане представителей дипкорпуса, отвечая на вопрос о призывах Европарламента к этому.

По его словам, это является явным провокационным актом, направленным на подрыв складывающейся ситуации, причем очень хрупкой, соглашение о которой было достигнуто сегодня.

"Устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном - трудная задача. К сожалению, Европейский парламент уже в течение некоторого времени придерживается очень негативной традиции очень деструктивных и, вы знаете, односторонних, предвзятых, ошибочных оценок в своей деятельности. Я не считаю, что этот орган сохранил какой-либо авторитет с точки зрения его возможного вклада в мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, по очевидным причинам, на которых я не хотел бы сегодня останавливаться", - сказал он.

Э.Амирбеков считает, что сейчас очень важно для всех тех, кто хочет помочь Азербайджану и Армении достичь мира, воздержаться от подобных деструктивных и предвзятых действий, которые в принципе неэффективны.

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Версия на азербайджанском языке Elçin Əmirbəyov: “Bakıya qarşı sanksiyaların tətbiqi ehtimalı ciddi qəbul edilməməlidir”

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