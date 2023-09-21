Эльчин Амирбеков: Наша доблестная армия сама выполнила обязательство Армении вывести свои войска из Азербайджана

Наша доблестная армия сама выполнила обязательство Армении вывести свои войска из Азербайджана.
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Он подчеркнул, что достигнутое ранее соглашение о расформировании и разоружении незаконного армянского военного контингента на суверенной территории Азербайджана послужит важным толчком для дальнейшего продвижения мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, в то время как сегодняшняя встреча в Евлахе положит начало мирной реинтеграции армянского населения Карабахского региона в правовое поле Азербайджана.