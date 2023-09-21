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Эльчин Амирбеков: Наша доблестная армия сама выполнила обязательство Армении вывести свои войска из Азербайджана

Эльчин Амирбеков: Наша доблестная армия сама выполнила обязательство Армении вывести свои войска из Азербайджана Наша доблестная армия сама выполнила обязательство Армении вывести свои войска из Азербайджана
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 08:22
Эльчин Амирбеков: Наша доблестная армия сама выполнила обязательство Армении вывести свои войска из Азербайджана

Наша доблестная армия сама выполнила обязательство Армении вывести свои войска из Азербайджана.

Как передает Report, об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков заявил в прямом эфире английскому телеканалу BBC World News.

Он подчеркнул, что достигнутое ранее соглашение о расформировании и разоружении незаконного армянского военного контингента на суверенной территории Азербайджана послужит важным толчком для дальнейшего продвижения мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, в то время как сегодняшняя встреча в Евлахе положит начало мирной реинтеграции армянского населения Карабахского региона в правовое поле Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Elçin Əmirbəyov: “Rəşadətli Ordumuz erməni silahlılarının Azərbaycandan çıxmaq öhdəliyini özü yerinə yetirdi”

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