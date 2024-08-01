Эльчин Амирбеков на встречах в США обсудил мирный процесс между Баку и Ереваном

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в рамках своего визита в США провел встречи с рядом американских официальных лиц, на которых состоялся обмен мнениями касательно мирного процесса между Азербайджаном и Армен

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в рамках своего визита в США провел встречи с рядом американских официальных лиц, на которых состоялся обмен мнениями касательно мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также отношений Баку-Вашингтон.

Как передает Report , об этом говорится в сообщениях в соцсети Х азербайджанского посольства в США и постпредства Азербайджана при ООН.

"На встречах в рамках рабочего визита в США представителя президента Азербайджана по особым поручениям посла Эльчина Амирбекова и старшего директора по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентера, помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, первого заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким, директора Офиса по делам Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента, помощником заместителя министра обороны Лаурой Купер и сенатором-республиканцем от штата Небраска Питом Рикеттсом были проведены конструктивные и полезные обсуждения, охватывающие двустороннюю повестку азербайджано-американского сотрудничества, текущее состояние мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также последние события в регионе", - отметила пресс-служба дипломатической миссии.

В другом сообщении посольства было отмечено, что азербайджанский дипломат "встретился с представителями известных мозговых центров на круглом столе, организованном Институтом мира США".

"В ходе мероприятия обсуждались отношения между Азербайджаном и США, текущее состояние и перспективы продолжающегося мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, вопросы региональной и международной безопасности", - уточнили в дипмиссии.

В то же время, в сообщении Постоянного представительства Азербайджана при ОНН подчеркивалось, что Эльчин Амирбеков в рамках рабочего визита в Нью-Йорк встретился с заместителем генсека всемирной организации по политическим вопросам Розмари Дикарло и обсудил текущее состояние и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также последние события в регионе.