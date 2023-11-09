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Эльчин Амирбеков: Мир возможен, если Армения проявит твердую приверженность этому

Эльчин Амирбеков: Мир возможен, если Армения проявит твердую приверженность этому Заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией возможно, если последняя будет твердо привержена ему и проявит конструктивную позицию в мирном процессе.
Внешняя политика
9 ноября 2023 г. 10:08
Эльчин Амирбеков: Мир возможен, если Армения проявит твердую приверженность этому

Заключение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией возможно, если последняя будет твердо привержена ему и проявит конструктивную позицию в мирном процессе.

Как сообщает Report, об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков заявил в интервью итальянскому информагентству Adnkronos в ходе рабочего визита в Италию.

Э.Амирбеков отметил, что достижение мира и спокойствия в регионе возможно, но только в том случае, если Армения "перестанет имитировать свое участие в мирном процессе и возобновит конструктивную работу над проектом мирного соглашения, представленным ей Азербайджаном более года назад и основанным на пяти основополагающих принципах международного права".

Представитель президента Азербайджана подчеркнул, что положительный исход переговоров "во многом будет зависеть от уровня искренности властей Армении", которые, к сожалению, сегодня придерживаются двойственного подхода: "С одной стороны, они говорят о желании завершить работу над мирным соглашением, с другой - развязали дипломатическую войну против Азербайджана".

По словам Амирбекова, власти Армении "злоупотребляют" различными международными площадками, такими как Совбез ООН, Европарламент, и даже сам Евросоюз. Таким образом, Ереван "не только отвлекает внимание всех заинтересованных сторон от основного пути к миру, но и заводит процесс в тупик", считает посол, уточняя, что "Баку не выдвигает никаких условий" для достижения соглашения.

"Но я думаю, что для достижения окончательного соглашения, Армения должна продемонстрировать, что она уважает уже взятые ранее на себя обязательства, что она будет выполнять данные в прошлом обещания, - уточняет он, - Я думаю, что Армения должна возобновить переговоры по проекту мирного соглашения, но на самом высоком уровне, и прекратить попытки преследовать при помощи своих союзников собственные узкие политические цели на параллельных направлениях".

Представитель президента отверг как абсолютно беспочвенные утверждения армянской стороны об этнических чистках и геноциде, якобы совершенных Азербайджаном в Карабахском регионе, обвинив официальный Ереван в банальном обесценивании этих понятий, в то время как "факты на местах говорят как раз об обратном".

"Именно Армения в начале девяностых осуществила тотальную этническую чистку азербайджанского населения на всех оккупированных территориях Азербайджана, а что касается акта геноцида, то он был совершен Арменией 26 февраля 1992 года, когда город Ходжалы, населенный азербайджанцами был полностью разрушен, а население, включая женщин, стариков и детей, истреблено", - сказал Амирбеков, напомнив, что здесь "за одну ночь было убито 613 азербайджанцев". При этом Азербайджан "уважает права всех жителей страны, в том числе этнических армян, проживающих в Карабахском регионе", подчеркнул он.

Э.Амирбеков также рассказал о широкомасштабных восстановительных работах, осуществляемых азербайджанскими властями на освобожденных от тридцатилетней армянской оккупации территориях, на что правительством страны уже потрачено более семи миллиардов долларов США.

Он также подробно остановился на одной из основных проблем, с которой столкнулся Азербайджан в ходе постконфликтной реабилитации, а именно беспрецедентном загрязнении освобожденных территорий различного рода минами и неразорвавшимися боеприпасами.

"Армения установила около 1,5 миллиона наземных мин, и число жертв с азербайджанской стороны постоянно растет. На сегодня, уже после прекращения огня, число жертв армянского минного террора в Азербайджане составляет 337 человек", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Elçin Əmirbəyov: “Ermənistan ciddi sadiqlik nümayiş etdirsə, sülh mümkündür”
Версия на английском языке Elchin Amirbayov: Peace possible if Armenia shows strong commitment to it

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