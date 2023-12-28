Эльчин Амирбеков: Мир близок, но Армения должна быть искренне настроена на результат

На данном решающем этапе мирного процесса, когда стороны в целом недалеки от согласования мирного соглашения, необходим искренний настрой Еревана на достижение конкретных результатов.

На данном решающем этапе мирного процесса, когда стороны в целом недалеки от согласования мирного соглашения, необходим искренний настрой Еревана на достижение конкретных результатов.

Как сообщает Report, об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков заявил в интервью The Guardian.

Он отметил, что передав на прошлой неделе армянской стороне последний вариант текста мирного соглашения, Баку теперь ожидает от Еревана ответа на свои предложения.

По его словам, Армения должна до конца осознать всю выгоду для себя мира с Азербайджаном и окончательно отказаться от всяких вредных иллюзий и пагубных махинаций, направленных на срыв мирного процесса и возврат к военной конфронтации с нашей страной.

Обозначив пять основных принципов, легших в основу подготовленного Баку проекта мирного соглашения, представитель президента в то же время отметил, что вопрос определения границы может быть решен на более позднем этапе, учитывая его непростой и трудоемкий характер.

На вопрос о механизме по урегулированию споров между сторонами после подписания мирного соглашения, Эльчин Амирбеков подчеркнул, что Азербайджан отдает в данном вопросе предпочтение идее учреждения двусторонней армяно-азербайджанской комиссии, без какого-либо излишнего вмешательства извне.

Что касается обеспечения транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном, Баку рассматривает данный вопрос не только в контексте создания альтернативного маршрута связывающего Китай с Европой Среднего коридора, но также и как важный элемент обеспечения своей национальной безопасности. В этом смысле, подчеркнул Амирбеков, как показывают события "на земле", Баку после трех лет тщетного ожидания внятного ответа от Армении, не намерен более терять времени. Если Армения не в состоянии понять свою выгоду в создании Зангезурского коридора, если все еще продолжает распространять абсурдный нарратив о надвигающейся агрессии против нее со стороны Азербайджана и намерена и далее оставаться региональным тупиком, то Азербайджан переходит к конкретным действиям и начинает реализацию так называемого "плана Б", отдав предпочтение созданию вышеупомянутого транспортного сообщения через территорию соседнего Ирана.