Эльчин Амирбеков газете Le Monde: Франция никак не может переварить победу Азербайджана

Франция никак не может переварить победу Азербайджана.

Франция никак не может переварить победу Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил в интервью французской Le Monde , посвятившей статью обострению французско-азербайджанских отношений.

Причиной наблюдаемого ухудшения двусторонних отношений, отметил он, является абсолютно несправедливая, предвзятая проармянская позиция, занятая Францией в вопросе армяно-азербайджанского противостояния.

Вот уже на протяжении долгого времени своими вредительскими действиями Франция, оказывающая Армении всякого рода дипломатическую, экономическую, а в последнее время еще и военную поддержку, подрывает перспективы достижения мира между Азербайджаном и Арменией.

Попытки использовать различные международные площадки, вроде Совета Безопасности ООН, Европейского Союза и его институтов для продвижения откровенно анти-азербайджанских инициатив не только окончательно подорвали и без того сомнительную репутацию Франции в качестве возможного посредника, но и нанесли серьезный урон доверию Баку в отношении самого Европейского Союза, где Франции отведена одна из ведущих ролей.

Поставки Парижем смертоносного вооружения Еревану, подчеркнул Амирбеков, дестабилизируют и подрывают безопасность в регионе Южного Кавказа, толкая его к новым военным конфликтам, бессмысленной гонке вооружений и искусственно отдаляя перспективы достижения мира между Арменией и Азербайджаном.

Очевидно, что Франция никак не может переварить победу Азербайджана, восстановившего историческую справедливость и положившего конец тридцатилетней незаконной армянской оккупации Карабаха и других своих регионов, заключил Э.Амирбеков.