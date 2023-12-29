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Эльчин Амирбеков газете Le Monde: Франция никак не может переварить победу Азербайджана

Эльчин Амирбеков газете Le Monde: Франция никак не может переварить победу Азербайджана Франция никак не может переварить победу Азербайджана.
Внешняя политика
29 декабря 2023 г. 10:02
Эльчин Амирбеков газете Le Monde: Франция никак не может переварить победу Азербайджана

Франция никак не может переварить победу Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил в интервью французской Le Monde, посвятившей статью обострению французско-азербайджанских отношений.

Причиной наблюдаемого ухудшения двусторонних отношений, отметил он, является абсолютно несправедливая, предвзятая проармянская позиция, занятая Францией в вопросе армяно-азербайджанского противостояния.

Вот уже на протяжении долгого времени своими вредительскими действиями Франция, оказывающая Армении всякого рода дипломатическую, экономическую, а в последнее время еще и военную поддержку, подрывает перспективы достижения мира между Азербайджаном и Арменией.

Попытки использовать различные международные площадки, вроде Совета Безопасности ООН, Европейского Союза и его институтов для продвижения откровенно анти-азербайджанских инициатив не только окончательно подорвали и без того сомнительную репутацию Франции в качестве возможного посредника, но и нанесли серьезный урон доверию Баку в отношении самого Европейского Союза, где Франции отведена одна из ведущих ролей.

Поставки Парижем смертоносного вооружения Еревану, подчеркнул Амирбеков, дестабилизируют и подрывают безопасность в регионе Южного Кавказа, толкая его к новым военным конфликтам, бессмысленной гонке вооружений и искусственно отдаляя перспективы достижения мира между Арменией и Азербайджаном.

Очевидно, что Франция никак не может переварить победу Азербайджана, восстановившего историческую справедливость и положившего конец тридцатилетней незаконной армянской оккупации Карабаха и других своих регионов, заключил Э.Амирбеков.

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