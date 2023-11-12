Эльчин Амирбеков: Если Армения и дальше хочет оставаться в положении регионального тупика - это ее выбор

Жители Карабахского региона армянской национальности пока не могут считаться гражданами Азербайджана до тех пор, пока не подали обращение на получение азербайджанского гражданства. У большинства из них уже есть армянские паспорта. Осталось менее тысячи че

Жители Карабахского региона армянской национальности не могут считаться гражданами Азербайджана до тех пор, пока не подали обращение на получение азербайджанского гражданства. У большинства из них уже есть армянские паспорта. Осталось менее тысячи человек, подавших обращение на получение гражданства Азербайджана.

Как передает Report , об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков в интервью итальянскому изданию In Terris , отвечая на вопросы издания о Карабахской войне, отъезде армян, их возвращении и планах по установлению стабильного мира на Южном Кавказе.

Ответ посла на вопрос о том, есть ли у Азербайджана намерение вторгнуться в Армению в ближайшем будущем, был ясным и однозначным:

"Категорически нет. Это распространившиеся в последние дни фейковые новости, происхождение которых мы не можем до конца понять. В качестве предлога для таких сфабрикованных новостей указывается так называемый "Зангезурский коридор", который обеспечит наземное сообщение между Азербайджаном и его эксклавом Нахчываном. Но по сути, это не только связующее звено между Азербайджаном и Арменией или государствами региона, но и альтернативный маршрут Срединного транспортного коридора, который в более широком смысле может соединить Азию с Европой. Это стратегический проект, который может дать мощный толчок мировой торговле".

По его словам, "если Еревану не нравится формулировка "коридор", то могут быть использованы такие термины как проезд, дорога, развязка и т.д.".

Эльчин Амирбеков напомнил, что данный термин является "чисто экономическим и транспортным понятием":

"Если Армения не выполнит взятых на себя обязательств по этому вопросу, у нас, по сути, есть альтернативный вариант. Проект по соединению основной части Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана железнодорожным и автомобильным транспортом будет реализован в кратчайшие сроки. Армения же останется в своем положении регионального тупика, и это будет выбором самих армян. Отвечая на ваш вопрос, еще раз скажу, что в любом случае у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении, и это необоснованное утверждение, скорее всего, намеренно распространяется Арменией".

Представитель президента по особым поручениям также ответил на вопрос журналиста о количестве армянских жителей в Карабахе и их возможном возвращении. В первую очередь, посол напомнил, что они не являются гражданами, потому что еще не обратились для получения азербайджанского гражданства:

"У большинства из них уже есть армянские паспорта, и по крайней мере одна треть - это не выходцы из Карабаха, а те, кто в последние десятилетия под влиянием духа "колониализма" незаконно заселились в Карабахе. Лишь менее тысячи человек обратились для получения гражданства Азербайджана, и взяли на себя обязательство отказаться от сепаратистских действий".

Посол Амирбеков подчеркнул, что "агрессивный сепаратизм, представляющий серьезную угрозу государству, запрещен многими конституциями, в том числе итальянской".

"Мы понимаем, что после 30 лет конфликта бегство - это предсказуемый выбор, но это был их личный выбор, хотя правительство Азербайджана призывало их не покидать страну. Мы создали портал, позволяющий в кратчайшие сроки вернуться в Азербайджан, и берем на себя обязательство гарантировать безопасность, права и экономическое благополучие этих людей. Мы считаем, что небольшое количество оставшихся людей, учитывая их контакты с уехавшими, может сыграть позитивную роль", – подчеркнул Эльчин Амирбеков.

Издание также поинтересовалось у посла о позиции Азербайджана по израильско – палестинскому конфликту.

Эльчин Амирбеков отметил, что "Азербайджан, будучи страной с преобладающим мусульманским населением, имеет, пожалуй, лучшие в мире отношения с Израилем":

"Это больше, чем просто дружба. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на мирные условия жизни еврейской общины в нашей стране. Мы считаем, что конфликт имеет территориальное, а не религиозное происхождение. Мы скорбим о человеческих жертвах с обеих сторон, и именно поэтому мы проголосовали за прекращение огня в Газе, как и большинство стран ООН. Мы считаем, что мир должен быть восстановлен как можно скорее, невинные люди не должны погибать, и мы поддерживаем известное решение, которое подразумевает формулу "два государства для двух народов".

Посол также прояснил вопрос о состоянии христианской общины в Азербайджане в целом, и католической в частности:

"Число католиков в нашей стране, конечно, невелико, но все их права защищены государством, как и права других граждан страны. Необходимо учитывать, что Азербайджан, будучи светской страной, является также мультикультурным и многоконфессиональным государством. И это разнообразие - источник нашей гордости. Здесь мирно сосуществуют мусульмане, православные, евреи, католики и другие граждане. Они могут иметь свои собственные места поклонения и выполнять свои религиозные обряды в соответствии с законодательством".

Э.Амирбеков отметил, что во время визита святого Иоанна Павла II в Баку в 2002 году президент Азербайджана Гейдар Алиев принял решение о выделении на безвозмездной основе государством земли для строительства католического храма в Баку.

"Открытие церкви состоялось в 2008 году при участии кардинала Тарчизио Бертоне, бывшего на тот период государственным секретарем Святого Престола. Папа римский Франциск посетил Азербайджан в 2016 году и остался очень доволен господствующей в нашей стране религиозной терпимостью и степенью свободы вероисповедания. Во время традиционной встречи с журналистами на борту самолета по пути в Рим он представил модель Азербайджана по сосуществованию религий в качестве платформы отношений между религией и государством, которые способствуют свободе и взаимному уважению и заявил, что это может быть примером для многих стран".

Эльчин Амирбеков подчеркнул, что религиозные произведения искусства и объекты, принадлежащие церквям и монастырям являются составной частью богатого художественного и культурного наследия Азербайджана и охраняются государством.

"В настоящее время в Карабахе, на освобожденных от оккупации территориях мы проводим перепись всех религиозных памятников, в том числе христианских.

Если на территории нашей страны и произошло осквернение культурного и религиозного наследия, то это было осуществлено армянскими оккупационными силами в отношении памятников исламского происхождения. Я хочу привлечь ваше внимание к одной ужасной цифре: на оккупированных армянами азербайджанских землях из 67 мечетей 65 были полностью разрушены оккупантами, двум оставшимся мечетям был нанесен серьезный ущерб. К сожалению, никто в мире не выражает беспокойства по этому поводу", - подчеркнул азербайджанский дипломат.

Э.Амирбеков также коснулся отношений Баку с Ватиканом.

"Я нахожусь в Риме, чтобы провести ряд встреч высокого уровня как в Ватикане, так и в Итальянской Республике. Италия является самым важным партнером моей страны в Европейском Союзе. Что касается Святого престола, то в прошлом году мы отметили 30-летие наших дипломатических отношений, наши связи развиваются в позитивном ключе. Надеемся, что Ватикан скоро откроет в Баку свою нунциатуру, так же как и мы отправим в Рим отдельного посла при Святом Престоле. Одной из основных целей переговоров с моими собеседниками является информирование противоположной стороны о текущем состоянии, перспективах и вызовах мирного процесса между Арменией и Азербайджаном на Южном Кавказе, а также проведение полезного обмена мнениями на эту тему", – заключил посол.