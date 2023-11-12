Эльчин Амирбеков: Если Армения и дальше хочет оставаться в положении регионального тупика - это ее выбор

Жители Карабахского региона армянской национальности не могут считаться гражданами Азербайджана до тех пор, пока не подали обращение на получение азербайджанского гражданства. У большинства из них уже есть армянские паспорта. Осталось менее тысячи человек, подавших обращение на получение гражданства Азербайджана.
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Ответ посла на вопрос о том, есть ли у Азербайджана намерение вторгнуться в Армению в ближайшем будущем, был ясным и однозначным:
"Категорически нет. Это распространившиеся в последние дни фейковые новости, происхождение которых мы не можем до конца понять. В качестве предлога для таких сфабрикованных новостей указывается так называемый "Зангезурский коридор", который обеспечит наземное сообщение между Азербайджаном и его эксклавом Нахчываном. Но по сути, это не только связующее звено между Азербайджаном и Арменией или государствами региона, но и альтернативный маршрут Срединного транспортного коридора, который в более широком смысле может соединить Азию с Европой. Это стратегический проект, который может дать мощный толчок мировой торговле".
По его словам, "если Еревану не нравится формулировка "коридор", то могут быть использованы такие термины как проезд, дорога, развязка и т.д.".
Эльчин Амирбеков напомнил, что данный термин является "чисто экономическим и транспортным понятием":
"Если Армения не выполнит взятых на себя обязательств по этому вопросу, у нас, по сути, есть альтернативный вариант. Проект по соединению основной части Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана железнодорожным и автомобильным транспортом будет реализован в кратчайшие сроки. Армения же останется в своем положении регионального тупика, и это будет выбором самих армян. Отвечая на ваш вопрос, еще раз скажу, что в любом случае у Азербайджана нет территориальных претензий к Армении, и это необоснованное утверждение, скорее всего, намеренно распространяется Арменией".
Представитель президента по особым поручениям также ответил на вопрос журналиста о количестве армянских жителей в Карабахе и их возможном возвращении. В первую очередь, посол напомнил, что они не являются гражданами, потому что еще не обратились для получения азербайджанского гражданства:
"У большинства из них уже есть армянские паспорта, и по крайней мере одна треть - это не выходцы из Карабаха, а те, кто в последние десятилетия под влиянием духа "колониализма" незаконно заселились в Карабахе. Лишь менее тысячи человек обратились для получения гражданства Азербайджана, и взяли на себя обязательство отказаться от сепаратистских действий".
Посол Амирбеков подчеркнул, что "агрессивный сепаратизм, представляющий серьезную угрозу государству, запрещен многими конституциями, в том числе итальянской".
"Мы понимаем, что после 30 лет конфликта бегство - это предсказуемый выбор, но это был их личный выбор, хотя правительство Азербайджана призывало их не покидать страну. Мы создали портал, позволяющий в кратчайшие сроки вернуться в Азербайджан, и берем на себя обязательство гарантировать безопасность, права и экономическое благополучие этих людей. Мы считаем, что небольшое количество оставшихся людей, учитывая их контакты с уехавшими, может сыграть позитивную роль", – подчеркнул Эльчин Амирбеков.
Издание также поинтересовалось у посла о позиции Азербайджана по израильско – палестинскому конфликту.
Эльчин Амирбеков отметил, что "Азербайджан, будучи страной с преобладающим мусульманским населением, имеет, пожалуй, лучшие в мире отношения с Израилем":
"Это больше, чем просто дружба. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на мирные условия жизни еврейской общины в нашей стране. Мы считаем, что конфликт имеет территориальное, а не религиозное происхождение. Мы скорбим о человеческих жертвах с обеих сторон, и именно поэтому мы проголосовали за прекращение огня в Газе, как и большинство стран ООН. Мы считаем, что мир должен быть восстановлен как можно скорее, невинные люди не должны погибать, и мы поддерживаем известное решение, которое подразумевает формулу "два государства для двух народов".
Посол также прояснил вопрос о состоянии христианской общины в Азербайджане в целом, и католической в частности:
"Число католиков в нашей стране, конечно, невелико, но все их права защищены государством, как и права других граждан страны. Необходимо учитывать, что Азербайджан, будучи светской страной, является также мультикультурным и многоконфессиональным государством. И это разнообразие - источник нашей гордости. Здесь мирно сосуществуют мусульмане, православные, евреи, католики и другие граждане. Они могут иметь свои собственные места поклонения и выполнять свои религиозные обряды в соответствии с законодательством".
Э.Амирбеков отметил, что во время визита святого Иоанна Павла II в Баку в 2002 году президент Азербайджана Гейдар Алиев принял решение о выделении на безвозмездной основе государством земли для строительства католического храма в Баку.
"Открытие церкви состоялось в 2008 году при участии кардинала Тарчизио Бертоне, бывшего на тот период государственным секретарем Святого Престола. Папа римский Франциск посетил Азербайджан в 2016 году и остался очень доволен господствующей в нашей стране религиозной терпимостью и степенью свободы вероисповедания. Во время традиционной встречи с журналистами на борту самолета по пути в Рим он представил модель Азербайджана по сосуществованию религий в качестве платформы отношений между религией и государством, которые способствуют свободе и взаимному уважению и заявил, что это может быть примером для многих стран".
Эльчин Амирбеков подчеркнул, что религиозные произведения искусства и объекты, принадлежащие церквям и монастырям являются составной частью богатого художественного и культурного наследия Азербайджана и охраняются государством.
"В настоящее время в Карабахе, на освобожденных от оккупации территориях мы проводим перепись всех религиозных памятников, в том числе христианских.
Если на территории нашей страны и произошло осквернение культурного и религиозного наследия, то это было осуществлено армянскими оккупационными силами в отношении памятников исламского происхождения. Я хочу привлечь ваше внимание к одной ужасной цифре: на оккупированных армянами азербайджанских землях из 67 мечетей 65 были полностью разрушены оккупантами, двум оставшимся мечетям был нанесен серьезный ущерб. К сожалению, никто в мире не выражает беспокойства по этому поводу", - подчеркнул азербайджанский дипломат.
Э.Амирбеков также коснулся отношений Баку с Ватиканом.
"Я нахожусь в Риме, чтобы провести ряд встреч высокого уровня как в Ватикане, так и в Итальянской Республике. Италия является самым важным партнером моей страны в Европейском Союзе. Что касается Святого престола, то в прошлом году мы отметили 30-летие наших дипломатических отношений, наши связи развиваются в позитивном ключе. Надеемся, что Ватикан скоро откроет в Баку свою нунциатуру, так же как и мы отправим в Рим отдельного посла при Святом Престоле. Одной из основных целей переговоров с моими собеседниками является информирование противоположной стороны о текущем состоянии, перспективах и вызовах мирного процесса между Арменией и Азербайджаном на Южном Кавказе, а также проведение полезного обмена мнениями на эту тему", – заключил посол.