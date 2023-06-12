Эльчин Амирбеков: Для успеха переговоров Армения должна вывести войска с территории Азербайджана

Потенциал экономического сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией еще не раскрыт, у двух стран много возможностей и должно быть больше контактов не только между официальными лицами, но и деловыми кругами, должно проводиться больше разных б

Потенциал экономического сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией еще не раскрыт, у двух стран много возможностей. Должно быть больше контактов не только между официальными лицами, но и деловыми кругами, должно проводиться больше разных бизнес-форумов, взаимных визитов профильных министерств - нужен регулярный канал связи с точки зрения деловых и торговых возможностей. Об этом заявил в интервью информационному агентству "МИА" (Северная Македония) помощник первого вице-президента Азербайджанской Республики Эльчин Амирбеков.

По его словам, недостаток информации об экономических возможностях двух стран является одной из основных причин низкого товарооборота между ними.

Что касается возможности получения Северной Македонией природного газа из Азербайджана, он отметил, что данный вопрос следует задавать не Азербайджану - проблема в отсутствии необходимых передающих мощностей и распределительных сетей, в отсутствии инфраструктуры.

Report представляет читателям данное интервью.

- Господин Амирбеков какова основная цель вашего визита в Македонию?

- Есть две цели. Во-первых, конечно, это двусторонние отношения с Северной Македонией, потому что, как вы знаете, через два года мы будем отмечать 30 лет с момента установления дипломатических отношений. Так что это хорошее время, чтобы подвести итоги того, чего мы достигли и как мы можем улучшить нашу работу.

И вторая - проинформировать наших македонских коллег о текущей ситуации с точки зрения региональной безопасности на Южном Кавказе, если быть точнее, о продолжающемся процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией, принимая во внимание, что Северная Македония в этом году действующий председатель ОБСЕ, членом которой также является Азербайджан. Таким образом, это два основных вопроса, которые необходимо обсудить.

- Как Вы упомянули, 28 числа этого месяца мы отмечаем 28-летие установления дипломатических отношений. Как Вы оцениваете их нынешнее состояние и как нам двигаться дальше?

- Ну, должен сказать, что в плане политического диалога у нас очень хорошие отношения, лидеры двух стран и главы отдельных ведомств регулярно встречаются, особенно министры иностранных дел в последнее время. Глава внешнеполитического ведомства Македонии посетил Азербайджан в апреле этого года в качестве действующего председателя ОБСЕ, в ходе визита он также смог обменяться мнениями с азербайджанскими коллегами по двусторонним вопросам.

Но мы считаем, что потенциал экономического сотрудничества между нашими странами очень велик. У нас много возможностей, я думаю, что должно быть больше контактов не только между официальными лицами, но и с деловыми кругами, разного рода бизнес-форумы, взаимные визиты делегаций профильных министерств могли бы быть интересны.

К сожалению, у нас пока нет межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которая, как правило, является механизмом,с помощью которого на постоянной основе рассматриваются двусторонние экономические и торговые отношения. Поэтому показатели товарооборота довольно скромные - их почти нет. Вот почему я думаю, что это та область, на которой мы должны больше концентрироваться.

- Я провел небольшое исследование, по данным Государственного статистического управления Македонии, в Азербайджан в прошлом году было экспортировано товаров на сумму чуть более полумиллиона евро, а импортировано на 150,000 евро. По вашему мнению, каковы потенциальные области для улучшения экономической деятельности между двумя странами?

- Азербайджан традиционно известен как страна-поставщик энергии. Таким образом, мы являемся одним из основных стратегических партнеров Евросоюза с точки зрения вклада в энергетическую безопасность ЕС.

Северная Македония является страной-кандидатом в ЕС, вы начали, по-моему, в прошлом году переговоры о вступлении. Многие страны Юго-Восточной Европы сейчас контактируют с Азербайджаном, чтобы договориться о некоторых поставках природного газа, но энергия это только одно направление, и я думаю, что нам нужно сконцентрироваться на основных товарах, которые каждая страна может предложить друг другу.

У нас должен быть регулярный канал связи с точки зрения деловых и торговых возможностей. Поэтому я считаю, что впереди еще много работы. Азербайджан недавно аккредитовал нового посла в Северной Македонии, наш посол в Сербии теперь также является послом в Скопье. К сожалению, у нас пока нет ни одного представителя Северной Македонии, аккредитованного сегодня в Азербайджане, но я думаю, что контакты, которые у нас уже были в последнее время, могут дать нам возможность восполнить эти пробелы, и я думаю, что одна из главных причин этих низких цифр - это отсутствие знаний об экономических возможностях друг друга, поэтому я ожидаю, что очень скоро увижу совсем другую картину.

- Есть ли какие-то местные региональные проекты, которые можно было бы реализовать?

- Как я уже сказал, в конце 2020 года Азербайджан успешно завершил огромный проект под названием «Южный газовый коридор», который в основном транспортирует ресурсы природного газа Азербайджана из нашего сектора Каспийского моря через шесть стран в Италию и ряд других стран, так что скоро количество стран-получателей природного газа из Азербайджана достигнет 10.

Есть определенный интерес, выраженный Северной Македонией к импорту азербайджанского природного газа, так что это легкий труд, не требующий особых усилий, как говорится. Но помимо этого я думаю, что Азербайджан может быть привлекательным рынком также для некоторых македонских товаров и наоборот.

- Когда мы говорим о газовой теме, Азербайджан – страна огня, это девиз вашей страны. К сожалению, азербайджанский газ по газопроводам TAP и TANAP доступен в соседних странах, но не в Северной Македонии. Как мы уже упоминали, в 2018 или 2019 году было объявлено, что мы попытаемся подключиться к интерконнектору в Александруполисе в Греции, но когда у нас будет азербайджанский газ в Македонии?

- Я не думаю, что этот вопрос следует задавать Азербайджану, потому что как поставщик газа мы были бы рады поставлять природный газ и в Северную Македонию, но проблема в отсутствии необходимых передающих мощностей или распределительных сетей, так что в основном не хватает самой инфраструктуры.

Так было и с вашим соседом - Албанией. Строительство распределительных сетей, которые позволили бы не только получать наш газ, но и доставлять его населению, как правило, является обязанностью принимающего государства. Таким образом, я думаю, что это также могло бы стать предметом обсуждения Северной Македонии с Европейским союзом, потому что ЕС оказывает серьезную поддержку Южному газовому коридору, но с нашей стороны мы открыты и готовы включить Северную Македонию в список стран-получателей.

- Гипотетически мы сейчас платим за самый дорогой газ в регионе, если у нас будет азербайджанский газ, как это повлияет на цены?

- Как правило, чем больше у вас источников газа, тем более конкурентоспособна наша цена, поэтому я думаю, что это закон рынка, и если у вас есть дополнительный источник газа, это может положительно сказаться на ценах для ваших потребителей.

- Господин Амирбеков, вы работали в Постоянном представительстве Азербайджана в ООН, наши страны также являются частью Европейского политического сообщества, саммит которого недавно прошел в Кишеневе. На ваш взгляд, каков потенциал этой инициативы?

- Как вы знаете, эта инициатива была выдвинута Францией относительно недавно, и с тех пор у нас было всего две встречи на высшем уровне. Как и любой новой инициативе, я думаю, нужно некоторое время, чтобы она устоялась, и люди действительно поняли, какие сравнительные преимущества эта платформа может предоставить государствам-членам по сравнению со всеми остальными организациями и платформами, которые уже существуют. Но с моей личной точки зрения, это было хорошая встреча лидеров, было представлено более 45 стран. Строго неформальный характер дискуссий и обменов мнениями повысили качество обсуждений. Но это по-прежнему в каком-то смысле хорошая возможность для глав государств регулярно видеться, и, как я понимаю, встречи будут проходить два раза в год, чтобы они могли обсудить все вопросы, которые могут счесть относящимися к текущей ситуации в международных отношениях. Вот почему сейчас мы не видим никаких конкретных результатов, но это факт, что данная платформа может быть использована странами для обсуждения многих вопросов в небольших группах, что безусловно является хорошей возможностью.

- Активизируются усилия по достижению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху. Со стороны Армении было объявлено, что к концу этого года есть возможность найти какие-то устойчивые решения проблемы. На ваш взгляд, есть ли для этого возможность?

- Прежде чем ответить на этот вопрос, я думаю, нужно понять, что реальные возможности или шансы на мир появились после окончания Второй карабахской войны, когда Азербайджан в течение 44 дней смог освободить территории, которые почти 30 лет находились под армянской оккупацией.

Итак, восстановив историческую справедливость и территориальную целостность, Азербайджан предложил Армении постконфликтную мирную повестку. Вот почему мы положили на стол проект мирного договора, который мог бы помочь нам перевернуть страницу вражды и попытаться нормализовать отношения.

Этот договор основан на взаимном уважении территориальной целостности, суверенитета и нерушимости международно признанных границ друг друга, отказе от любых территориальных претензий друг к другу сейчас и в будущем. Поэтому мы считаем, что если Армения реальными действиями, а не только заявлениями, докажет, что она готова к миру, что она отказывается от территориальных претензий к Азербайджану, если мы увидим на местах реальные доказательства этого, то у нас есть большой шанс достичь мира.

Мне сложно назвать какие-то сроки, потому что иногда, когда они не соблюдаются, это вызывает некоторое разочарование. Но мы должны видеть, насколько искренна армянская сторона, потому что, с одной стороны, премьер-министр Армении говорит о своем признании территориальной целостности Азербайджана, а с другой стороны, на суверенной территории Азербайджана, в Карабахском регионе, находятся 10,000 военнослужащих регулярных войск Армении.

Вы упомянули Нагорный Карабах, так было раньше, в то время это было творение Сталина. “Нагорный” - это потому, что в исторической азербайджанской провинции Карабах было две части, низменная и высокогорная. Сегодня у нас появилось новое территориально-административное деление. Я оставлю вам эту карту, чтобы вы могли видеть единый Карабахский экономический район, объединяющий как горную, так и равнинную части Карабаха.

Этот регион также будет многонациональным, потому что, когда у нас будет массовое возвращение сотен и тысяч внутренне перемещенных лиц азербайджанского происхождения, оказавшихся жертвами этнической чистки со стороны Армении, у нас будет регион с населением в несколько сотен тысяч человек, и мы надеемся, что армяне также будут его частью. Именно это мы и предлагаем местным армянам - вступить с центральными властями Азербайджана в переговоры, чтобы согласовать условия их реинтеграции в социально-экономические, гуманитарные и политические рамки Азербайджанского государства в соответствии с нашей Конституцией.

Но, возвращаясь к мирному договору между Арменией и Азербайджаном, это внутренний вопрос Азербайджана, и дискуссии с местными гражданами армянской национальности, и мирные переговоры в последнее время активизировались.

С начала мая у нас было несколько раундов обсуждений на уровне министров иностранных дел и лидеров двух стран, и мы надеемся, что в скором времени продолжим обсуждения.

Мирный договор близок, но, как говорится, для танго нужны двое, поэтому мы ожидаем, что Армения будет вести себя ответственно и выполнять взятые на себя обязательства, включая вывод всех своих вооруженных сил с суверенной территории Азербайджана, потому что нельзя говорить о мире и в то же время сохранять на нашей территории незаконное военное присутствие, которое представляет прямую угрозу безопасности и стабильности, любым перспективам мира. Мы хотим, чтобы эта проблема была решена, чтобы мы могли сосредоточиться на мирных переговорах в гораздо лучшей обстановке.

- Война в 2020 году завершилась соглашением о прекращении огня, подписанным с участием России. Учитывая войну в Украине, есть ли сдвиг в Брюсселе и назначена ли встреча в следующем месяце, по другим вопросам, такими как гражданские права?

- Это очень сложный вопрос, требующий ясности, и мы не должны смешивать разные темы. Если говорить об армяно-азербайджанских переговорах, то они проходят на рызных площадках и с разными посредниками. Россия одна из них, потому что это одна из сторон, подписавших соглашение о прекращении огня, и они также регулярно проводят встречи, последняя из которых состоялась в мае, когда Москва принимала министров иностранных дел и лидеров стран.

Затем у нас есть Брюссель, который представляет собой трехсторонний процесс содействия, проводимый президентом Европейского совета Шарлем Мишелем с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Кроме того, у нас есть США, которые пытаются привнести больше энергии в этот процесс, и именно американцы восстановили переговорный процесс после долгой паузы из-за препятствий со стороны Армении, которая хотела уйти от переговоров с Азербайджаном. Но, в конце концов, они поняли, что нет другого пути к достижению прочного мира, кроме как говорить с Азербайджаном.

Так что неважно, как называется город, в котором мы ведем переговоры, потому что, в конце концов, это двусторонние армяно-азербайджанские обсуждения с целью согласования текста мирного соглашения. В его тексте будут перечислены основные принципы, на которых будут строиться отношения между двумя народами, оно также позволит открыть транспортные связи, которые были заблокированы, а также делимитировать границу. Это три основных момента, по которым мы говорим с Арменией.

Касательно прав национальных меньшинств, армянского национального меньшинства в Азербайджане, в настоящее время проживающего в Карабахском регионе, нельзя забывать и об азербайджанском этническом меньшинстве в Армении. До начала этого конфликта в Армении проживало 250,000 этнических азербайджанцев, но, к сожалению, эти люди подверглись этнической чистке и были изгнаны с этой территории.

Сегодня, когда мы говорим о долгосрочном мире и правах меньшинств, мы также поднимаем вопрос о правах сотен тысяч азербайджанцев, которые имеют право вернуться на свою историческую родину. Итак, мы обсуждаем права армян в карабахском регионе, и это диалог между центральными властями Азербайджана и местными армянами, поэтому Армения вне рамок этого. В этой связи я думаю, что Азербайджан готов взаимодействовать со своими гражданами армянского происхождения, но мы ожидаем от них конструктивного поведения, мы ожидаем от них понимания того, что речь идет о предоставлении им всех возможностей для реализации своих социальных, экономических и других прав, но в рамках азербайджанского государства, потому что это должно быть сделано в соответствии с конституцией Азербайджана.

- Министр иностранных дел Северной Македонии и действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи упомянул о возможности мирных переговоров между двумя странами в Охриде. Есть ли конкретное предложение или приглашение?

- Я не слышал ни о каком предложении со стороны Северной Македонии провести переговоры между Арменией и Азербайджаном. То, что я услышал, было предложением вашего министра иностранных дел провести встречу, в которой могли бы принять участие все три страны Южного Кавказа - Армения, Азербайджан и Грузия, и идея состоит в том, чтобы подумать о том, как изучить возможности для регионального сотрудничества, для нормализации отношений, потому что Азербайджан сразу после окончания Второй карабахской войны также был инициатором предложения о структуре регионального сотрудничества, которая называлась 3+3 – три страны Южного Кавказа и три их непосредственных соседа – Турция, Россия и Иран.

Это предложение Азербайджана было положительно воспринято странами региона. Другой вопрос, чтобы Южный Кавказ, наконец, стал единым политическим регионом, потому что теперь это чисто географический регион. Причина, по которой он не превратился в единый политический регион, заключается в оккупации Арменией азербайджанских территорий. Теперь, когда оккупации положен конец, я думаю, что у нас есть хороший шанс изучить возможности для более прочного экономического и другого регионального сотрудничества между тремя странами. Думаю, речь именно об этом, но опять же, я не в курсе всех подробностей.