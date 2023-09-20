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Эльчин Амирбеков: Азербайджан сконцентрирован на продвижении мирной повестки с Арменией

Эльчин Амирбеков: Азербайджан сконцентрирован на продвижении мирной повестки с Арменией Азербайджан сконцентрирован на основную мирную повестку дня и мирные направления между Арменией.
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 17:59
Эльчин Амирбеков: Азербайджан сконцентрирован на продвижении мирной повестки с Арменией

Азербайджан сконцентрирован на основную мирную повестку дня и мирные треки с Арменией.

Как передает Report, об этом представитель президента Азербайджана по специальным поручениям посол Эльчин Амирбеков сказал на брифинге для аккредитованного в Азербайджане представителей дипкорпуса.

Он обратился к заинтересованным странам с просьбой подумать дважды подумать, прежде чем предпринимать какие-либо шаги в отношении Азербайджана, которые могут поставить эту хрупкую ситуацию под угрозу.

"Мы обращаемся к тем, кто стремится созвать заседание Совета безопасности ООН, с призывом подумать, насколько полезными могли бы быть эти шаги для продвижения общей повестки дня в области мира", - сказал он.

"Я надеюсь, что это послание Азербайджана будет услышано и встреча не повлияет негативно на нормализацию", - добавил он.

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