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Эльчин Амирбеков: Армяне тянут время и стремятся закрепить статус-кво

Эльчин Амирбеков: Армяне тянут время и стремятся закрепить статус-кво Руководство Армении искусственно затягивает переговорный процесс и намеренно уклоняется от выполнения взятых на себя ранее обязательств с одной целью - выиграть время и закрепить нынешний статус-кво, сложившийся в регионе.
Внешняя политика
1 сентября 2023 г. 18:20
Эльчин Амирбеков: Армяне тянут время и стремятся закрепить статус-кво

Руководство Армении искусственно затягивает переговорный процесс и намеренно уклоняется от выполнения взятых на себя ранее обязательств с одной целью - выиграть время и закрепить нынешний статус-кво, сложившийся в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованной сегодня во французской газете “L’Opinion” статье о ситуации вокруг Лачынской дороги.

"Цель армянской стороны ....максимально выиграть время и закрепить нынешний статус-кво на земле",- пишет автор статьи Жан-Доминик Мерше, цитируя представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова.

Армянские сепаратисты, пишет Мерше, заблокировали на этой неделе дорогу Агдам-Ханкенды, чтобы не пропустить в населенные армянами пункты Карабаха отправленный азербайджанскими властями конвой с мукой. Они объясняют такое поведение нежеланием признавать суверенитет Азербайджана над этим территориями.

Баку, в свою очередь, считает неприемлемой политизацию вопроса и отвергает всякую дискриминацию в отношении различных маршрутов снабжения населения продовольствием и другими необходимыми товарами. Азербайджан также заявил о своей готовности обеспечить открытие Лачынской дороги после того, как будет разблокирована дорога через Агдам, пишет автор.

"В условиях отсутствия конкретного прогресса в переговорах по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией возрастает риск военной конфронтации", - подытожил Эльчин Амирбеков.

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Версия на английском языке Elchin Amirbayov: Armenians playing for time, trying to consolidate status quo
Версия на азербайджанском языке Elçin Əmirbəyov: “Ermənilər vaxtla oynayırlar və status-kvonu möhkəmləndirməyə çalışırlar”

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