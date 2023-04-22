Эльчин Амирбеков: Армения больше страдает от отсутствия мирного соглашения с Азербайджаном

Азербайджан стремится к заключению мирного соглашения с Арменией, основанного на принципах международного права, включая: делимитацию границы, взаимное признание территориальной целостности друг-друга, а также отказ от территориальных претензии.

Азербайджан стремится к заключению мирного соглашения с Арменией, основанного на принципах международного права, включая делимитацию границы, взаимное признание территориальной целостности друг друга и отказ от территориальных претензий.

Как передает Report, об этом в интервью Eureporter сказал помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.

Амирбеков отметил, что от отсутствия мирного соглашения больше всего страдает сама Армения, поскольку ее границы с Азербайджаном и Турцией закрыты, а торговые пути, существовавшие в советское время - разрушены.

По его словам, для Азербайджана важно возможное вовлечение Европейского Союза в усилия правительства по возвращению к жизни территорий, освобожденных во время Второй карабахской войны с Арменией в 2020 году. 10 000 квадратных километров территории были полностью опустошены за период армянской оккупации.

"Вы не увидите ни одного целого здания. Все культурные сооружения и инфраструктура полностью разрушены. Вот почему мы ищем партнеров, которые могут помочь нам, по крайней мере, в решении самой важной гуманитарной проблемы - разминировании. В результате этого конфликта Азербайджан превратился в одну из самых загрязненных минами территорий в мире, где до сих пор мины и неразорвавшиеся боеприпасы по-прежнему уносят человеческие жизни", - сказал он, добавив, что из-за минной опасности сотни тысяч вынужденных переселенцев Азербайджана не могут вернуться в свои дома.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает территориальную целостность Азербайджана, и призвал к подписанию мирного договора, сказал Амирбеков, однако совсем недавно, в сентябре прошлого года, он отрицал, что признает границы Азербайджана.

"Мы не уверены в том, серьезно ли настроен Пашинян или нет, потому что существует несоответствие между его заявлениями, с одной стороны, и конкретными действиями, которые он и его окружение совершают, с другой", - сказал Э. Амирбеков, добавив, что это очень затрудняет полноценное взаимодействие с Пашиняном.

Помимо этого, реконструкция 42 километров железной дороги через Армению, которая свяжет основную территорию Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой в ее составе, и создание нового маршрута в Турцию может стать важной мерой укрепления доверия между двумя странами.

"Еще один повод придерживаться мирного соглашения, которое, как мы надеемся, будет подписано в ближайшее время".

В целом, за пределами Южного Кавказа, Азербайджан улучшил отношения со всеми пятью странами Центральной Азии. Помимо этого, отношения между ЕС и Азербайджаном укрепились в прошлом году, когда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Баку, где был подписан меморандум об удвоении экспорта газа из Азербайджана в Европу.

"Помимо традиционной роли экспортера энергоносителей, которой славится Азербайджан, мы пытаемся играть важную роль и с точки зрения транспортного хаба, особенно на фоне войны между Россией и Украиной. Геоэкономическое и геополитическое значение того, что мы называем Средним коридором, возросло", - сказал он.

Он отметил, что Азербайджан серьезно настроен также развить возобновляемую энергетику. Доказательством тому являются подписанные недавно контракты с некоторыми странами Ближнего Востока, а также четырехстороннее соглашение с Грузией, Румынией и Венгрией о потенциальном экспорте электроэнергии из Азербайджана по дну Черного моря.

"Когда мы говорим об энергетике, важно то, что она не должна сводиться только к углеводородам. Мы также серьезно думаем о диверсификации нашего энергетического портфеля и сейчас работаем с рядом стран, чтобы развивать возобновляемые источники энергии, потому что у нас большой потенциал в ветровой и солнечной энергии", - отметил Э.Амирбеков.