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El Universal: ПАСЕ подстрекает Армению и создает угрозу для безопасности Южного Кавказа

El Universal: ПАСЕ подстрекает Армению и создает угрозу для безопасности Южного Кавказа В самой влиятельной мексиканской газете с широкой читательской аудиторией El Universal опубликована статья под названием "Азербайджан: между несправедливостью и поиском мира на Кавказе".
Внешняя политика
30 января 2024 г. 04:58
El Universal: ПАСЕ подстрекает Армению и создает угрозу для безопасности Южного Кавказа

В самой влиятельной мексиканской газете с широкой читательской аудиторией El Universal опубликована статья под названием "Азербайджан: между несправедливостью и поиском мира на Кавказе".

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

В статье профессора Национального автономного университета Мексики, политического обозревателя Тальи Ишджан подчеркивается, что в условиях сложных международных отношений, охватывающих множество мировых конфликтов, недавние события в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в отношении делегации Азербайджана вызвали беспокойство и дебаты. Эти действия, которые кажутся ударом по участию Азербайджана в ПАСЕ, вызывают вопросы о беспристрастности и обоснованности таких ограничений. Следует обратить внимание на противоречивость этих действий, которые обвиняют Азербайджан в действиях, признанных мировым сообществом как совершенные Арменией.

Автор отмечает, что это происходит в контексте недавних необоснованных действий Запада против Азербайджана, в основном под руководством Франции: "Возникает вопрос о противоречивости этих действий, поскольку Азербайджан является давним союзником Запада в Афганистане, в северном направлении и в Ираке, а также играет важную роль в энергетической безопасности Европы.

Возможно, решение не подтверждать аккредитацию азербайджанской делегации может быть связано с недавней агрессивной позицией Франции против Азербайджана. Это также создает опасность для мира, поскольку поддержка нереалистичных надежд Армении и ее реваншистских кругов может подорвать процесс мира в регионе. Похоже, что Армения не проявляет достаточной искренности в этом процессе, поскольку все члены армянской делегации в ПАСЕ проголосовали против аккредитации Азербайджана".

В статье Талья Ишджан указывает, что после 23 лет членства Азербайджана в Совете Европы, на фоне политической стабильности в стране и восстановления пострадавших территорий, некоторые стороны начали атаковать Азербайджан в ПАСЕ: "Это вызывает вопросы о целях, побуждающих к таким действиям".

"В настоящее время Европейский союз выбрал путь стать безусловным союзником Армении, игнорируя справедливость в своем предвзятом и враждебном отношении к Азербайджану. Эта деятельность противоречит заявленным ценностям Евросоюза и может привести к нарастанию политических напряжений в регионе. Политика Европы, подстрекающая Армению на Кавказе и мешающая процессам мира, противоречит принципам, объявленным Европейским союзом. Такая позиция, поддерживающая конфликты вне своего региона по своим собственным мотивам, создает впечатление двойных стандартов в дипломатии", - говорится в статье.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMeksika KİV: Azərbaycanın AŞPA-da iştirakına zərbə vuran məhdudiyyətlərin ədalətli olması suallar doğur

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