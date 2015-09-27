​Эльмар Мамедъяров выступил на Саммите ООН по устойчивому развитию

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В качестве одной из наиболее быстро растущих экономик, Азербайджан сумел добиться впечатляющих результатов в области развития. Несмотря на глобальный кризис, в первой половине 2015 года экономический рост в стране составил 5,7 процента, а рост в секторах экономики, не связанных с нефтедобычей, оценивался в 9,2 процента.

Как передает Report, об этом в Нью-Йорке на Саммите ООН по устойчивому развитию заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Он отметил, что его страна стала одним из крупнейших игроков на мировом рынке проектов по развитию энергетической и транспортных инфраструктур.

Глава МИД Азербайджана напомнил о создании Государственного агентства по социальным инновациям и государственным услугам. Он добавил, что деятельность Агентства охватывает большинство из Целей устойчивого развития.

Эльмар Мамедъяров также рассказал о работе ведущей в Азербайджане НПО «Фонд Гейдара Алиева», которая за последнее время реализовала ряд социальных и гуманитарных программ, а также проектов в области развития в нескольких странах мира.

По словам министра, правительство страны придает первостепенное значение развитию межкультурного диалога, толерантности и взаимопонимания между народами. Так, в 2016 году Азербайджан намерен провести седьмой Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН, а в 2017 году – принять Исламские игры солидарности.