Эльмар Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с главами МИД Лаоса, Непала и Шри-Ланки

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Нью-Йорке с министрами иностранных дел Лаоса, Непала и Шри-Ланки Салымсаем Коммаситхом, Прадипом Кумаром Гуавали и Тилаком Марапаной.

Как сообщили Report в МИД, встреча состоялась 28 сентября в рамках проходящей в Нью-Йорке 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Во время встреч министры высоко оценили нынешнее состояние политических связей, отметили, что в образовательной, туристической и других сферах имеется широкий потенциал для сотрудничества. Стороны также подчеркнули значимость взаимных визитов на высоком уровне с точки зрения развития отношений.

В то же время на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках международных организаций и некоторые вопросы двусторонней повестки.