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    Эльмар Мамедъяров встретился со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу

    На встрече провели обсуждения касательно решения армяно-азербайджанского конфликта

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Гербертом Зальбером.

    Как сообщили Report из министерства, на встрече прошли обсуждения по поводу урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Министр проинформировал собеседника о проводимом переговорном процессе по урегулированию конфликта.

    В ходе встречи был проведен обмен мнением касательно развития связей стратегического партнерства Азербайджана с Евросоюзом. 

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