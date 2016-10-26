Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Гербертом Зальбером.

Как сообщили Report из министерства, на встрече прошли обсуждения по поводу урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Министр проинформировал собеседника о проводимом переговорном процессе по урегулированию конфликта.

В ходе встречи был проведен обмен мнением касательно развития связей стратегического партнерства Азербайджана с Евросоюзом.