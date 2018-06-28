Эльмар Мамедъяров встретился с завершившим дипмиссию в Азербайджане послом Грузии

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Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Грузии в Азербайджане Теймураза Шарашенидзе в связи с завершением срока его дипломатической деятельности.

Как сообщили Report в МИД, на встрече стороны обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений между двумя соседними странами, достигнутые в последние годы успехи, перспективы сотрудничества.

Было отмечено, что две страны традиционно проявляют солидарность во многих вопросах, находящихся в повестке международных отношений, успешно претворяют в жизнь проекты, которые служат развитию региона.

Т.Шарашенизде отметил, что в период дипломатической деятельности приложил все усилия для еще большего продвижения двусторонних отношений и поблагодарил правительство Азербайджана за поддержку инициатив в данном направлении. Он подчеркнул, что очень любит Азербайджан и покидает страну в самыми лучшими впечатлениями.

Э.Мамедъяров сказал, что в период своей деятельности Т.Шарашенидзе внес вклад в отношения между государствами, носящие стратегический характер и поблагодарил его, пожелал успехов в будущей деятельности.