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    Эльмар Мамедъяров встретился с завершившим дипмиссию в Азербайджане послом Грузии

    © mfa.gov.az

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял посла Грузии в Азербайджане Теймураза Шарашенидзе в связи с завершением срока его дипломатической деятельности.

    Как сообщили Report в МИД, на встрече стороны обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений между двумя соседними странами, достигнутые в последние годы успехи, перспективы сотрудничества.

    Было отмечено, что две страны традиционно проявляют солидарность во многих вопросах, находящихся в повестке международных отношений, успешно претворяют в жизнь проекты, которые служат развитию региона.

    Т.Шарашенизде отметил, что в период дипломатической деятельности приложил все усилия для еще большего продвижения двусторонних отношений и поблагодарил правительство Азербайджана за поддержку инициатив в данном направлении. Он подчеркнул, что очень любит Азербайджан и покидает страну в самыми лучшими впечатлениями.

    Э.Мамедъяров сказал, что в период своей деятельности Т.Шарашенидзе внес вклад в отношения между государствами, носящие стратегический характер и поблагодарил его, пожелал успехов в будущей деятельности.

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