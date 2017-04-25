Эльмар Мамедъяров встретился с премьер-министром Литвы

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Литву министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с премьер-министром этой страны Саулюсом Сквернялисом.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на встрече обсудили нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Литвой и перспективы развития сотрудничества.

Э.Мамедъяров также затронул переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и заявил о важности урегулирования конфликта на основе резолюций Совбеза ООН, норм и принципов международного права в рамках признанных на международном уровне границ, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.