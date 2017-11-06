Эльмар Мамедъяров встретился с первым вице-спикером шведского парламента

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Королевство Швеция, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с первым вице-спикером парламента этой страны Эвой Тхален Финне.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече обсудили пути развития сотрудничества между азербайджанским и шведским парламентами.

Здесь также отметили, что в 2017 году исполняется 25 лет со дня создания дипломатических отношений между двумя странами и подчеркнули о формировании за это время между нашими странами политического диалога, опирающегося на дружбу и взаимопонимание.

Эльмар Мамедъяров проинформировал Э.Т.Финне о роли Азербайджана в регионе, крупномасштабной транспортной инфраструктуре и энергетических проектах, реализуемых по инициативе нашей страны, и отметил, что Швеция сможет воспользоваться соединяющей Южную Азию и Северную Европу железной дорогой Север-Юг.

На встрече также коснулись других представляющих взаимный интерес вопросов.