Эльмар Мамедъяров встретился с министром промышленности и торговли Вьетнама

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках визита во Вьетнам встретился с министром промышленности и торговли этой страны, сопредседателем азербайджано-вьетнамской совместной межправительственной комиссии Тран Туан Анем.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на встрече было подчеркнуто, что связи между Азербайджаном и Вьетнамом имеют глубокие корни, в этой связи было отмечено, что визит первого президента Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина в 1959 году в Азербайджан и визит великого лидера Гейдара Алиева в 1983 году во Вьетнам в качестве первого заместителя председателя Совета Министров СССР заложили основу тесной дружбы между двумя народами.

Кроме того, было отмечено, что сотрудничество между странами находится на высоком уровне, доведено до сведения, что государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева во Вьетнам 18-19 мая 2014 года и официальный визит в Азербайджан бывшего президента Социалистической Республики Вьетнам Чыонг Тан Шанга 13-15 мая 2015 года придали важный импульс развитию двусторонних отношений.

Эльмар Мамедъяров проинформировал своих собеседников об осуществляемых по инициативе и при непосредственном участии Азербайджана проектах коридоров Север-Юг и Восток-Запад, о развитии транспортного сектора страны и увеличении возможностей Бакинского порта, и довел до сведения, что транспортный коридор Север-Юг обеспечит благоприятные возможности для вывода экспортной продукции Вьетнама на Европейский рынок.

Министр Тран Туан Ань, отметивший рост экспорта продукции его страны на европейский рынок, заметил, что в этом плане расширение возможностей транспорта и логистики имеет особое значение. Министр сказал, что они обязательно рассмотрят это привлекательное предложение азербайджанской стороны.

В ходе встречи были обсуждены экономические, торговые, энергетические вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Вьетнамом, в том числе возможности вывода на вьетнамский рынок продукции соответствующих компаний Азербайджана, производящих нефтяное оборудование. Было отмечено, что в этом направлении в рамках Совместной Комиссии будет проводиться соответствующая работа.

Отметим, что в поездке принимает участие и член партии Ени Азербайджан, депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев.