Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Швеции

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров во время официального визита в Королевство Швеции встретился со своим коллегой Магот Вальстрём.

Как сообщили Report из пресс-службы министерства, во время встречи были обсуждены нынешний уровень отношений между двумя странами, рассмотрены вопросы, стоящие на повестке дня и подчеркнута важность двухсторонних встреч в расширении сотрудничества на высоком уровне.

С большим удовлетворением было подчеркнуто празднование 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Швецией.

На встрече были обсуждены пути еще большего развития экономических связей между Азербайджаном и Швецией и особенно положительно оценена деятельность шведских компаний в Азербайджане, отмечена важность увеличения взаимовыгоды. Стороны указали на усиление торгово-экономических связей, особенно наличие широкого потенциала для роста торгового оборота.

Министры обменялись мнениями по поводу продолжающихся переговоров по заключению соглашения о стратегическом сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном и выразили веру в то, что это соглашение внесет свой вклад во всесторонне развитие сотрудничества между Азербайджаном и Швецией.

Стороны затронули также саммит ЕС в Брюсселе со странами Восточного партнерства и обменялись мнениями по повестке дня.

Эльмар Мамедъяров отметил также, что Азербайджан является сторонником развития сотрудничества со странами-членами ЕС на основе взаимоуважения и взаимопонимания и проинформировал о том, что было подписано по отдельности до десяти соглашений о стратегическом партнерстве с членами ЕС.

Министр проинформировал также о реализуемых при участии и инициативе Азербайджана транспортных коридорах Север-Юг и Восток-Запад и особенно отметил тот факт, что и Швеция сможет воспользоваться железнодорожной линией Север-Юг, соединяющей Южную Азию и Северную Европу.

Затронув тему последнего раунда переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Эльмар Мамедъяров сказал, что недопустимо применение силы во время изменения международно-признанных границ.

Министр отметил важность вклада всех членов Минской группы, в том числе и Швеции, в вопрос вывода армянской армии с оккупированных земель Азербайджана, также решение Хельсинкского Заключительного акта и выполнения соответствующих резолюций СБ ООН.

Он также отметил важность не избирательного, единого и однозначного выражения приверженности ЕС к основополагающим принципам государственного суверенитета и территориальной целостности по отношению ко всем конфликтам как это определено в Глобальной Стратеги безопасности.

На встрече также произошел обмен мнениями по поводу региональных вопросов, вызывающих взаимный интерес и сотрудничество в рамках международных организациях.