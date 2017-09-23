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    Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Палестины

    В ходе встречи обсудили перспективы развития отношений между Азербайджаном и Палестиной

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН встретился с палестинским коллегой Риядом Аль-Малики.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства, в ходе встречи обсудили перспективы развития отношений между Азербайджаном и Палестиной. Внимание Азербайджана к палестинскому вопросу, проведение в Азербайджане мероприятий по палестинскому вопросу с участием международных организацией было высоко оценено.

    Министры обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, вопросы из повестки 72-й сессии Генассамблеи ООН.

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