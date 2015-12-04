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    ​Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Мальты

    На встрече была подчеркнута необходимость развития договорно-правовой базы и значение взаимных визитов в целях укрепления двусторонних связей

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с мальтийским коллегой Джорджем Велла в рамках 22-го заседания Совета министров ОБСЕ в Белграде.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в ходе встречи министров состоялся обмен мнениями относительно путей развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Мальтой. Главы МИД отметили широкие возможности для укрепления сотрудничества в экономической, энергетической и туристической сферах.

    На встрече подчеркнута необходимость развития договорно-правовой базы и значение взаимных визитов в целях укрепления двусторонних связей.

    В ходе встречи стороны также обсудили перспективы сотрудничества дипломатических академий обеих стран. 

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