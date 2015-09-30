Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Ирака

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамеъяров в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел Ирака Ибрагимом Аль-Джафари.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе встречи Ибрагим Аль-Джафари рассказал о положительном влиянии официальных визитов на развитие отношений и и подчеркнул важность организации взаимных визитов между двумя странами на высоком уровне.

Коснувшись вопроса армяно-азербайджанского конфликта, Аль-Джафари заявил, что Ирак поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Он отметил, что имеются большие возможности для развития отношений между двумя странами и заявил, что Ирак заинтересован в расширении сотрудничества с Азербайджаном по борьбе с терроризмом.

Минист Эльмар Мамедъяров напомнил, что между азербайджанским и иракским народом на протяжении всей истории существовали дружеские отношения. Он заявил, что открытие прямых рейсов между Багдадом и Баку внесет большой вклад в развитие сотрудничества между двумя странами. Он сообщил, что поддержка Ираком территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в международном формате, а также на Генеральной ассамблее ООН было высоко оценено.

Эльмар Мамедъяров отметил важность организации взаимных деловых визитов в целях развития торгово-экономических отношений между двумя странами. Он сообщил, что Азербайджан также заинтересован в сотрудничестве с Ираком в энергетической сфере.

Эльмар Мамедъяров пригласил иракского коллегу в Азербайджан, иракский министр принял приглашение.