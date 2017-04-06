Эльмар Мамедъяров встретился с министром госуправления Эстонии

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с министром госуправления Эстонии, сопредседателем азербайджано-эстонской межправительственной комиссии Михаилом Корбом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, в ходе встречи обсудили вопросы сотрудничества двух стран в различных областях и высоко оценили деятельность межправительственной комиссии.

Была подчеркнута важность намеченного на ближайшее время заседания комиссии с точки зрения развития торгово-экономических связей между Азербайджаном и Эстонией.

Было отмечено, что между двумя странами имеются благоприятные условия для сотрудничества в сфере транспорта, информационных технологий, сельского хозяйства, туризма и медицины. Кроме того, отмечена важность рассмотрения расширения торгового оборота и экспорта между странами.