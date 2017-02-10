Эльмар Мамедъяров встретился с грузинской делегацией

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с делегацией, воглавляемой министром юстиции Грузии Теей Цулукиани.

Как сообщили Report из пресс-службы министерства иностранных дел, на встрече было выражено удовлетворение всесторонним развитием партнерства между дружественными и соседними странами – Азербайджаном и Грузией.

Стороны подчеркнули важность продолжения взаимного обмена мнениями и успешного сотрудничества в пенитенциарной области, области юстиции и нотариальных услуг.

На встрече также провели обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций.