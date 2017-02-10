Эльмар Мамедъяров встретился с грузинской делегацией

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с делегацией, воглавляемой министром юстиции Грузии Теей Цулукиани.
Как сообщили Report из пресс-службы министерства иностранных дел, на встрече было выражено удовлетворение всесторонним развитием партнерства между дружественными и соседними странами – Азербайджаном и Грузией.
Стороны подчеркнули важность продолжения взаимного обмена мнениями и успешного сотрудничества в пенитенциарной области, области юстиции и нотариальных услуг.
На встрече также провели обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций.
News DepartmentАвтор новости
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