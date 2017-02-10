 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Эльмар Мамедъяров встретился с грузинской делегацией

    На встрече было выражено удовлетворение всесторонним развитием партнерства между Азербайджаном и Грузией

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с делегацией, воглавляемой министром юстиции Грузии Теей Цулукиани.

    Как сообщили Report из пресс-службы министерства иностранных дел, на встрече было выражено удовлетворение всесторонним развитием партнерства между дружественными и соседними странами – Азербайджаном и Грузией.

    Стороны подчеркнули важность продолжения взаимного обмена мнениями и успешного сотрудничества в пенитенциарной области, области юстиции и нотариальных услуг.

    На встрече также провели обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi