Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с госсекретарем Администрации президента Польши Кшиштофом Шчерски.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между странами в различных сферах и отмечено значение взаимных визитов в данном направлении.

На встрече было подчеркнуто о поддержке Польшей вопроса подписания между Азербайджаном и Евросоюзом соглашения о стратегическом партнерстве и придаче данному стратегическому документу важного значения.

Министр Э.Мамедъяров проинформировал о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и заявил о важности урегулирования конфликта на основе требований четырех принятых Совбезом ООН резолюций и в рамках признанных на международном уровне территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Э.Мамедъяров также коснулся перспектив транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад и заявил, что сотрудничество с Польшей в транспортной сфере может быть полезным для обеих сторон.

На встрече также обсудили другие представляющие взаимный интерес вопросы.