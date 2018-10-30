Эльмар Мамедъяров встретился с главой МИД Ирана - ФОТО - ВИДЕО

Стамбул. 30 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился в Стамбуле с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как сообщает турецкое бюро Report, встреча состоялась во дворце Долмабахча.

Министры провели обмен мнениями в связи с нынешним состоянием экономических связей между двумя странами, в том числе расширением сотрудничества в сфере транспорта, энергетики. Стороны отметили наличие глубоких исторических корней, религиозную и культурную общность двух стран, довели до внимания необходимость сотрудничества в сферах, которые могли бы внести вклад в экономический прогресс и устойчивое развитие двух соседних стран. В то же время главы МИД отметили важность реализации новых проектов.

Затем началась шестая встреча в трехстороннем формате министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана Эльмара Мамедъярова, Мевлюта Чавушоглу и Мохаммада Джавада Зарифа.

Вусала Аббасова